VIDEO Tanzania-Algeria 0-3 | highlights | gol e sintesi Coppa d’Africa | un super Ounas

(Di lunedì 1 luglio 2019) Unascintillante chiude a punteggio pieno il Girone C did’Africa 2019, non lasciando scampo nemmeno alla, rifilandole tre gol nel primo, con Slimani e la doppietta diche hanno impreziosito gli ultimi 11 minuti del primo tempo. Per Ghoulam e compagni, dunque, arrivano altri tre punti che permettono il passaggio del turno come prima del girone e, soprattutto, un ottavo di finale più morbido contro una squadra terza classificata. Andiamo, quindi, a rivivere le emozioni dicon il netto 3-0 dei Guerrieri del deserto.: GLIDIalessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto:– Calcio – CP DC Press / Shutterstock.com

