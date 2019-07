VIDEO Sebastian Vettel guarda avanti | “Quest’anno abbiamo una Ferrari per vincere”

VIDEO Sebastian Vettel - GP Austria 2019 : pit-stop sbagliato dalla Ferrari - che errore! Le gomme non arrivano… : Il Gran Premio d’Austria 2019 ha regalato moltissime emozioni e colpi di scena, ma oltre alle prodezze in pista dei protagonisti c’è da evidenziare un errore abbastanza grossolano commesso dalla Ferrari in occasione del primo pit-stop di Sebastian Vettel. Al 23° giro il tedesco è stato richiamato ai box per cambiare le gomme in modo da copiare la strategia della Mercedes con Bottas, ma nel momento in cui Vettel si è fermato in ...

VIDEO Sebastian Vettel - cambiata la barra antirollio sulla Ferrari : la mossa per le qualifiche del GP d’Austria F1 : Sebastian Vettel ha concluso al quarto posto le prove libere 3 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1 che si sta disputando a Spielberg. Il tedesco ha faticato a girare sui tempi del compagno di squadra Charles Leclerc che ha chiuso al comando, allora i meccanici della Ferrari hanno deciso di sostituire la barra antirollio sull’anteriore della monoposto con l’intento di renderla più prestazionale in vista delle qualifiche ...

VIDEO F1 GP Francia 2019 - Sebastian Vettel : “Non abbiamo il potenziale per competere con le Mercedes” : Non può certo sorridere Sebastian Vettel al termine del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Il quattro volte campione del mondo ha chiuso al quinto posto la gara di Le Castellet, dopo essere scattato dalla quarta fila. Il suo commento post-gara ai microfoni di Sky Sport verte sul fatto che le Sf90 non abbiano la possibilità di competere con le Mercedes che, secondo il tedesco, al momento sono imprendibili. Andiamo a sentire ...

VIDEO Sebastian Vettel - giro veloce nel GP Francia F1 : punto di bonus per il ferrarista - premio di consolazione : Sebastian Vettel si può consolare con il giro più veloce siglato nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il tedesco, che ha concluso la gara al quinto posto, ha timbrato il fastest lap proprio sul finale dopo essere rientrato ai box per cambiare le gomme. Si tratta di un premio di consolazione per il quattro volte Campione del Mondo che non è mai stato in corsa per un risultato di rilievo ma che porta a casa il punto di bonus. Di ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Manca il feeling con la Ferrari - ma domani in gara ci divertiremo” : Giornata deludente per Sebastian Vettel che si è fermato al settimo posto nelle qualifiche del GP Francia 2019, il Ferrarista ha faticato a Le Castellet e domani dovrà partire dalla quarta fila cercando una difficile rimonta. Il tedesco ha analizzato la situazione al termine della prova: “Abbiamo fatto tante sessioni, dunque non ha influito più di tanto“. Dunque i problemi sono altri per il quattro volte Campione del Mondo: “È ...

VIDEO Sebastian Vettel dopo il ricorso respinto : “Bisognerebbe bruciare tutte le carte” : Sebastian Vettel è infuriato dopo che è stato respinta l’istanza presentata dalla Ferrari riguardo alla penalità inflitta in Canada. Il tedesco è stato molto chiaro nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Non mi sorprende questa scelta. Ci sono così tante pagine nel nostro regolamento, se vuoi trovi un paragrafo adatto per penalizzarti. Abbiamo presentato quelle prove perché non condividiamo le opinioni dei ...

VIDEO Sebastian Vettel non perde il sorriso dopo la conferma della penalità - linguagge e boccacce su Sky : Sebastian Vettel ha appreso la triste notizia che la Commissione della FIA non ha accettato l’istanza della Ferrari riguardo alla penalità inflitta nel GP del Canada, il pilota si è infuriato nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport ma non ha perso comunque il sorriso: ha fatto un po’ di linguacce alle spalle di Federica Masolin e di Davide Valsecchi che stavano commetando l’evento ai microfoni di Sky Sport. Di seguito il ...

VIDEO Sebastian Vettel - il team radio con la Ferrari : “Cosa dovevo fare?” : “What were I supposed to do?” “Che cosa dovevo fare?”: questa la domanda che si pone Sebastian Vettel una volta che gli arriva la comunicazione della penalità per l’episodio chiave del GP del Canada, in cui è arrivato primo sulla linea del traguardo, ma proprio a seguito dei 5 secondi aggiunti al suo tempo finale non è risultato vincitore a vantaggio di Lewis Hamilton. Una rabbia, quella del pilota tedesco, che non ...

VIDEO F1 - la penalità a Sebastian Vettel e una uniformità di giudizio mancante : Non si placano le polemiche relative all’episodio che ha visto coinvolti Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nel GP del Canada, nel quale la decisione di penalizzare di 5 secondi il tedesco ha deciso la gara a favore dell’inglese. Episodi simili si sono verificati a Montecarlo nel 2016 (Hamilton-Ricciardo) e a Suzuka nel 2018 (Verstappen-Raikkonen), e nelle due situazioni sono state prese delle decisioni diverse. Il problema, in questo ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Canada 2019 : “Sebastian Vettel vincitore morale” : Delusione e rammarico nelle parole di Mattia Binotto al termine del GP Canada 2019, settimo appuntamento del Mondiale F1 2019. Il n.1 della Ferrari ha espresso comunque la propria soddisfazione per il lavoro svolto nel fine settimana e ha sottolineato come la penalità di 5” comminata a Sebastian Vettel, che è costata la vittoria al pilota tedesco, non tolga nulla all’ottima prestazione. Nelle prossime tappe sarà importante lasciarsi ...

VIDEO Sebastian Vettel infuriato : “Dove dovevo andare”. Team radio al veleno dopo la penalità nel GP Canada : “Dove dovevo andare?”. Questo il commento lapidario di Sebastian Vettel in un Team radio dopo che gli è stata inflitta una penalità di 5 secondi per avere ostacolato Lewis Hamilton al suo rientro in pista dopo un lungo. Il pilota della Ferrari si trovava al comando nel GP Canada 2019 ma quella decisione lo ha costretto ad accontentarsi del secondo posto alle spalle del britannico anche se ha tagliato il traguardo in prima posizione. ...

VIDEO Sebastian Vettel - 5 secondi di penalità nel GP del Canada : il momento della sanzione : Grande delusione in casa Ferrari e per i numerosissimi tifosi presenti a Montreal dopo la penalizzazione di cinque secondi inferta a Sebastian Vettel che gli è costata la vittoria nel GP del Canada 2019 di F1. Il tedesco è stato autore di un weekend perfetto, con un giro sensazionale in qualifica e una corsa condotta sempre al limite per tenersi dietro un indiavolato Lewis Hamilton che con gomma dura aveva un ritmo parecchio più veloce, ma la ...

VIDEO Sebastian Vettel penalizzato di 5 secondi! Esce di pista - rientra e ostacola Hamilton : addio vittoria - decisione dubbia : Sebastian Vettel è stato penalizzato di 5 secondi per aver ostacolato Lewis Hamilton quando si trovava in testa al GP del Canada 2019, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari conduceva la gara con un secondo di vantaggio sul britannico quando ha commesso un importante errore di guida, è andato largo ed è finito sull’erba in una curva. Al momento di rientrare in pista non ha guardato alle sue spalle e ha ostacolato il suo ...

VIDEO Mattia Binotto - GP Canada 2019 : “Sebastian Vettel ha effettuato un giro perfetto” : Mattia Binotto è a metà tra lo stupito e il soddisfatto al termine delle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal il Team Principal della Ferrari ha commentato con lucidità quanto è avvenuto nel corso del time-attack sottolineato le qualità di Sebastian Vettel, nel raggiungimento della p.1. VIDEO Mattia Binotto: LE DICHIARAZIONI AL TERMINE DELLE QUALIFICHE Clicca qui per ...