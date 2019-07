VIDEO Namibia-Costa d’Avorio 1-4 | highlights | gol e sintesi Coppa d’Africa | tutto facile

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) Doveva vincere e ce l’ha ampiamente fatta lad’Avorio che, con il 4-1 rifilato allasi qualifica in seconda posizione nel Girone D dellad’Africa 2019., o quasi, per gli Elefanti che, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, hanno chiuso in scioltezza nel finale con due reti nel finale che hanno fissato il punteggio sul 4-1 contro la modesta. Andiamo, quindi, a rivivere le emozioni did’Avorio.: GLIDID’AVORIO alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto:d’Avorio calcio AGIF / Shutterstock.com

