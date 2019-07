Vicenza | Vigili del fuoco | sotto controllo incendio azienda vernici Breganze

Incendio in azienda di vernici a Vicenza - vigili del fuoco tentano di domare le fiamme : L'intervento dei vigili del fuoco a Brendola (VI) per l'Incendio di una fabbrica di vernici. Chiuso, per il denso fumo, il tratto dell'autostrada A4 tra le uscite di Montebello e Vicenza Ovest / fonte vigili del fuoco Agenzia Vista Incendio vigili del fuoco ? Luoghi: Vicenza ...