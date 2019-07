Vicenza | incendio in fabbrica a Brendola | allarme nube tossica VIDEO

Vicenza - incendio in una fabbrica a Brendola. Il sindaco : "Chiudete le finestre". FOTO : Vicenza, incendio in una fabbrica a Brendola. Il sindaco: "Chiudete le finestre". FOTO Fiamme alte fino a venti metri , allerta ambientale per nubi che potrebbero essere tossiche. I tecnici dell'Arpav stanno monitorando la qualità dell'aria Parole chiave: ...

Vicenza - incendio in una ditta di vernici : fiamme alte 20 metri - chiuso un tratto della A4. “Tenete chiuse le finestre” : fiamme alte decinemetri, un tratto della A4 chiuso al traffico e l’invito alla popolazione a tenere le finestre chiuse. Un grosso incendio in una fabbrica di vernici a Brendola, in provincia di Vicenza, sta provocando problemi e apprensioni nella popolazione. Il rogo si è sviluppato nella Isello vernici: dalla struttura, che si trova lato dell’autostrada A4 Milano-Venezia, nei pressi del casello di Montecchio, le fiamme, alte fino a 20 ...

Incendio di vaste proporzioni in un'azienda di vernici vicino a Vicenza : Un Incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in tarda mattinata in un’azienda di vernici a Brendola, in provincia di Vicenza. Numerose squadre dei vigili del fuoco stanno operando per evitare che le fiamme, alte fino a 20 metri, si estendano ad altri fabbricati.L’azienda si trova a lato dell’autostrada A4 Milano-Venezia, nei pressi del casello di Montecchio. Dal rogo si alzano enormi volute di fumo nero, visibili da ...

