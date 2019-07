Vicenza | a fuoco azienda di vernici | colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in tarda mattinata in un’dia Brendola, in provincia di. Numerose squadre dei vigili delshanno lavorato per evitare che le fiamme, alte fino a 20 metri, si estendessero ad altri fabbricati. L’si trova a lato dell’autostrada A4 Milano-Venezia, nei pressi del casello di Montecchio. Dal rogo si sono alzate enormi volute dinero, visibili da decine didi. Molti automobilisti in transito hanno dato l’allerta, chiamando il 115. L’colpita dal rogo è la ‘Isello’, in via Orna. Non risultano conseguenze per gli operai o altre persone residenti nell’area. Allo spegnimento stanno ancora lavorando una ventina di squadre dei pompieri, giunte dae da altre città della regione. Il rogo è sotto controllo, anche se il ...

