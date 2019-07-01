zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-07-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 17… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 17:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: MOLTI I DISAGI PER CHI SI SPOSTA NELLA Regione SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO VERSO NAPOLI. COINVOLTE TRE AUTO ED UN MEZZO PESANTE SEGNALATO UN INCENDIO SULLA Roma TARQUINIA TRA IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO E L’USCITA DI FREGENE, PRESTARE ATTENZIONE PER SCARSA VISIBILITA’ A Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 16:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: A Roma SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE TRA CASAL MONASTERO E PRENESTINA BIS IN CARREGGIATA INTERNA, SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ENTRATA A Roma TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI DA TORCERVARA. PROSEGUENDO, POI, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E L’A1 IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 16:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: A Roma SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE TRA CASAL MONASTERO E PRENESTINA BIS IN CARREGGIATA INTERNA, SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN ENTRATA A Roma TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI DA TORCERVARA. PROSEGUENDO, POI, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E L’A1 IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 15:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: A Roma SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE TRA COLLATINA E PRENESTINA BIS IN CARREGGIATA INTERNA, SULLA A24 Roma TERAMO PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL MADAMA E L’A1 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; A Roma, INVECE, SUL TRATTO URBANO CODE IN ENTRATA A Roma TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SULLA PRENESTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PONTINA E TUSCOLANA PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 TRA TORRENOVA E IL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA LAURENTINA E CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PONTINA E APPIA PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 TRA TORRENOVA E IL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO CI SONO CODE TRA CASILINA E APPIA NEI DUE SENSI DI MARCIA E PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 TRA TORRENOVA E IL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO ANCHE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA ANCHE PER INCIDENTE, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA SALARIA E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLE Roma FIUMICINO CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA ANCHE PER INCIDENTE, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’A24 Roma-TERAMO E TRA LABARO E LA PISANA; SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA ANCHE PER INCIDENTE, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’A24 Roma-TERAMO E TRA LABARO E LA PISANA; SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA ANCHE PER INCIDENTE, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’A24 Roma-TERAMO E TRA LABARO E LA PISANA; SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 1 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASILINA E L’A24 Roma-TERAMO; SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN STUDIO GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E LAURENTINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E APPIA CODE DOVUTE AL TRAFFICO DEL RIENTRO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD E DIRAMAZIONE Roma NORD, RISPETTIVAMENTE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 18.50 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DA FORMIA SULLA VI AFLACCA CODE A TRATTI TRA PORTO SALVO E FORMIA, IN DIREZIONE SCAURI ALTRE CODE SULLA VIA FLACCA TRA GAETA E SPERLONGA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SPOSTIAMOCI SULLA VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI TERRACINA, IN DIREZIONE SUD RAGGIUNGIAMO LA VIA LITORANEA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA, RIMOSSO L’INCIDENTE, LE CODE SONO IN DIMINUIZIONI E LOCALIZZATE AL MOMENTO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, VERSO Roma RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULLA Roma-TARQUINIA, ANCORA CODE DA CERVETERI E PALIDORO, IN DIREZIONE Roma MENTRE PER IL TRAFFICO DEL RIENTRO CI SONO CODE SULLA Roma-FIUMICINO DA PONTE ...