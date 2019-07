Vertici Ue | maratona per l’intesa Congelata l’ipotesi Timmermans 

lastampa

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il blocco dei Visegrad che punta i piedi. Ma soprattutto i Popolari che si spaccano e sconfessano la loro leader Angela Merkel. Due ostacoli all’apparenza insormontabili hanno subito frenato il piano-Timmermans. La scelta di puntare sul socialista olandese per la presidenza della Commissione - concordata venerdì dalla Cancelliera e da Emmanuel Macr...

