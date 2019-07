Verona | 20 diabetici in e-bike alla conquista dei Monti Lessini

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Due giorni in biciclettascoperta dei suggestivi panorami del Parco Naturale dellaa, da Malga San Giorgio a Bosco Chiesanuova e ritorno, percorrendo un totale di circa 60 km su strada mista asfalto e sterrato, affrontando salite impegnative, visti i 700 metri di dislivello previsi in alcuni tratti del percorso. A cimentarsi nell’impresa, 20di tipo 1, dai 25 ai 50 anni, che tra sabato e domenica scorsi hanno dimostrato come anche chi vive con il diabete, rispettando alcune semplici regole legate all’alimentazione e attraverso la corretta modulazione della terapia, può condurre una vita normale e affrontare qualsiasi sfida, anche in ambito sportivo. Promotore del Campo Scuola “DIABET-E-”, questo il titolo della due giorni, l’Associazione, con il grant di Ypsomed Italia e il supporto del team diabetologico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria ...

