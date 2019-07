Venezia : nasconde cocaina nel portaocchiali - pusher albanese arrestato dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - Accertata la responsabilità e l’inequivocabile detenzione ai fini di spaccio, ai militari non rimaneva altro che dichiarare l’uomo in stato di arresto e la sua messa a disposizione del magistrato per la celebrazione del processo per direttissima di questa mattina. Questo ennesimo arres