Vela – Mondiale GC32 | il titolo al team Alinghi

Moto - sVelata la Maglia Azzurra FMI 2019 in occasione del Gp d’Italia del Mondiale Enduro : La Maglia Azzurra verrà indossata dagli atleti chiamati a rappresentare l’Italia nel corso delle competizioni internazionali a squadre nazionali E’ stata presentata oggi a Rovetta (BG) nel contesto della 43° Valli Bergamasche – una delle gare simbolo del fuoristrada internazionale – la Maglia Azzurra FMI 2019. A svelarla, al termine del primo giorno di gare del quinto round del Mondiale Enduro, sono stati il Presidente FMI Giovanni ...

Uno studio mondiale sui portafogli smarriti riVela : “Gli Italiani sono tra i meno onesti” : Una ricerca - pubblicata sulla prestigiosa rivista Science - ha rivelato che in una classifica di 40 paesi l'Italia si piazza al 24esimo posto. Meglio di noi Francia, Grecia, Spagna, Romania.Continua a leggere

Vela – Mondiale GC32 - tutto pronto a Lagos per la seconda edizione : dieci i catamarani in gara : Il Campionato Mondiale GC32 di quest’anno è il secondo evento del GC32 Racing Tour 2019, dopo la GC32 Villasimius Cup svoltasi a maggio in Sardegna Il campionato Mondiale 2019 dei catamarani volanti GC32 è in programma la prossima settimana dal 26 al 30 giugno, nello storico porto di Lagos, sulla punta più meridionale del continente europeo, sulla costa portoghese dell’Algarve. Organizzato con il supporto della città di ...

Mondiale Femminile - il Ct dell’Italia Bertolini si gode il momento e sVela : “Mi ispiro a quattro allenatori…” : Vittoria alla prima, all’ultimo istante, in rimonta. Esordio da sogno per l’Italia Femminile ai Mondiali di Francia, battuta l’Australia per 2-1 nel segno di Bonansea. E’ dolce il giorno dopo per il Ct Milena Bertolini, che ha parlato della sua squadra ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Ecco le sue parole. “E’ stata una partita molto dura, l’Australia è una squadra molto ...

Il primi calci dati di nascosto e il sogno Mondiale - Chiara Marchitelli sVela : “i miei non volevano che giocassi” : Il portiere azzurro racconta la sua crescita e i sacrifici compiuti per arrivare fino al Mondiale, rivelando di aver iniziato a giocare a centrocampo Quando era piccola andava al campo di nascosto, perchè i suoi genitori non volevano che giocasse a calcio. Tanti anni dopo, Chiara Marchitelli si è qualificata ai Mondiali in Francia con la Nazionale Italiana, un traguardo pazzesco che non avrebbe immaginato mai di raggiungere. Gioca in ...

Mondiali Under 20 - Italia avanti con la riVelazione Mali. Azzurri favoriti per la vittoria del Mondiale - a 3.75 su Sisal Matchpoint : Quarto di finale che non ti aspetti nei Mondiali Under 20, l’Italia affronta il Mali che, a sorpresa, ha eliminato la nazionale argentina ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Gli Azzurrini invece, hanno battuto la Polonia padrona di casa e si presentano al match con 4 risultati utili consecutivi nella competizione, fatti di 3 vittorie, un pareggio e un solo gol subito dal Messico nella gara inaugurale. Numeri che fanno ...