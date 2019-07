Usa-Corea del Nord | ultime notizie | passi avanti dopo la visita di Trump?

termometropolitico

(Di lunedì 1 luglio 2019) Usa-delladi? Usa-del: prima storicadi un presidente americano, a che punto siamo sul dossier relativo alla Penisolana? Non troppo. Se il passo dinella partena della Zona Demilitarizzata ha senza dubbio avuto un importante impatto simbolico, niente di più di una generica ripresa dei colloqui è stata stabilita tra i due paesi. Le cause del fallimento dello scorso vertice, tenutosi nel febbraio 2019 ad Hanoi, continuano a non essere affrontate. La spinta emersa dal primo storico incontro trae Kim nel 2018 a Singapore non ha ancora portato ad avanzamenti tangibili. Non è stata infatti data interpretazione pratica alla formula che prevedeva la “completa denuclearizzazione della penisolana”. Da non dimenticare è poi la variabile della Cina, convitato di pietra ...

