Uomini e Donne | Valentina Dallari sfogo | verità malattia | tatuaggi | sigarette

Uomini e donne - Rocco Fredella fidanzato con Doriana : la prova - ha sempre preso in giro Gemma Galgani : Come si vede in un ghiotto servizio fotografico sul settimanale DiPiù, Rocco Fredella è fidanzato con Doriana da più di un mese ormai e dopo Uomini e donne ha ritrovato la serenità. Rocco - si legge su Gossip e Tv, avrebbe preso in giro Gemma Galgani, corteggiandola e continuando ad affermare di es

Uomini e Donne - Tragico Incidente per una Coppia del Trono Over! : Carmine e Anna si sono conosciuti e piaciuti al Trono Over di due anni fa e hanno cominciato a convivere. Oggi però stanno vivendo momenti di vero dramma. Ecco cosa è successo alla Coppia di Uomini e Donne Over! Una notizia terribile sta scuotendo in queste ore i fans di Uomini e Donne e in particolare del Trono Over, perché una delle coppie nate nella sezione del dating show di Maria De Filippi dedicata agli amori ‘maturi’ sta ...

Giovanni Conversano - il buio dopo 'Uomini e Donne' : "Sparito dalla tv sono iniziati i problemi" : L'ex tronista oggi è ben lontano dal mondo dello spettacolo e a breve sposerà la sua compagna Giada Pezzaioli

Uomini e Donne : le foto bollenti di Sara Affi Fella e Francesco Fedato a Ibiza : Sara Affi Fella ritrova la felicità con Francesco Fedato e 'Chi' immortala la loro vacanza all'insegna della passione.

Uomini e Donne - Luigi contro Angela e Giulia : “C’è del marcio” : Luigi di Uomini e Donne si toglie qualche sassolino dalle scarpe su Giulia e Angela Le storie di Giulia Cavaglià e Angela Nasti, come tutti sapranno, sono terminate poco dopo la scelta di Uomini e Donne. Per tale ragione si è scatenato un incredibile putiferio mediatico. E poco fa anche un altro ex protagonista del dating ha voluto dire la sua su questa faccenda, non andandoci leggero. Chi? Luigi Mastroianni, il quale ha rivelato sui social di ...

Grande Fratello : Michael Terlizzi gay? Parla un'ex dama del trono over di Uomini e Donne : Manila Boff: "E' un bello che non balla, non so se sia gay ma la sul fuoco per lui non ce la metterei più”.

Opinionista di Uomini e Donne all’Isola Dei Famosi! : Manca ancora molto all’Isola dei Famosi ma arrivano già le prime candidature: un Opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato di essere interessato a partecipare alla trasmissione. Ecco di chi si tratta! Nei reality show di Canale 5 è abbastanza frequente vedere dei volti che abbiamo già conosciuto nelle trasmissioni di Maria De Filippi. Luca Onestini per il Grande Fratello, ed anche Giulia De Lellis, sono soltanto due dei tanti nomi; adesso un ...

Giovanni Conversano si sposa e rivela : ‘Dopo Uomini e donne sono iniziati i problemi’ : “Quando sono sceso dal trono di Uomini e donne e sono sparito dalla televisione, sono iniziati i problemi. In casi del genere la depressione è sempre in agguato“. Non è facile passare da una visibilità praticamente quotidiana all’oblio, e lo sa bene Giovanni Conversano, tronista nella stagione 2007/2008 (quando scelse Serena Enardu), che ha conosciuto un periodo duro quando le luci della ribalta si sono per lui spente. Giovanni ...

Michael Terlizzi gay? L’appuntamento con l’ex di Uomini e Donne finisce male : Michael Terlizzi è uscito con Manila Boff, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne Nuova bufera su Michael Terlizzi, ex concorrente del Grande Fratello 16. A scatenarla Manila Boff, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne, che ha cambiato idea sull’ex gieffino. L’aitante modella ha difeso il figlio di Franco Terlizzi […] L'articolo Michael Terlizzi gay? L’appuntamento con l’ex di Uomini e Donne finisce male ...

Uomini e donne - l'ex tronista Giovanni tra depressione e solitudine : 'Mi sentivo morire' : Tra gli ex tronisti di Uomini e donne rimasti nel cuore del pubblico che segue la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, vi è sicuramente Giovanni Conversano, il quale in questi giorni si è raccontato senza filtri in una lunga intervista concessa alla rivista Di Più, dove per la prima volta ha parlato del periodo difficile che ha dovuto affrontare subito dopo la fine della sua esperienza televisiva dalla De Filippi. Un periodo decisamente ...

Uomini e donne : la Mennoia invita Giulia - Angela e gli ex in studio per un chiarimento : La rottura tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano è l'argomento del giorno tra il pubblico di Uomini e donne, sorpreso per la decisione giunta a solo un mese dalla scelta. Prima di loro, anche Angela Nasti e Alessio Campoli erano giunti alla medesima conclusione, giunta dopo il viaggio ad Ibiza dell'influencer napoletana. A differenza di quanto accaduto per le coppie nate lo scorso febbraio, la seconda parte della stagione del Trono Classico non ...

Uomini e Donne - Clarissa e Federico e l'imprevisto in barca - : Alessandro Pagliuca Momenti di panico e paura per Clarissa e Federico che a pochi mesi dal loro matrimonio si sono visti attaccare da una medusa durante una gita in barca Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono, finalmente, diventati marito e moglie. Lo scorso 30 maggio, infatti, hanno pronunciato i voti e adesso si stanno godendo le prime settimane da neo-sposi. I due hanno deciso di non fare nessun viaggio di nozze, ma di ...

Uomini e donne - Galiano sbotta contro Giulia : 'Ti avrei coperto per altri tre mesi' : La storia d'amore tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià è ufficialmente giunta al termine. Dopo giorni di indiscrezioni più o meno azzardate, è stata la diretta interessata ad annunciare la fine della breve relazione attraverso un video pubblicato su Instagram. In esso l'ex tronista ha ammesso di attraversare un periodo difficile e ha spiegato di avere conosciuto nella vita reale una persona molto diversa da quella che credeva dopo qualche mese ...

Giovanni Conversano si sposa e svela : “Dopo Uomini e Donne ero depresso - la tv non mi voleva più” : Partecipò alla stagione 2007/08 di Uomini e Donne: oggi è un imprenditore di successo ed è felice accanto alla compagna Giada Pezzaioli, con cui presto convolerà a nozze. Dopo UeD, però, la fine della fama lo ha portato sull'orlo della depressione: "Quando sono sparito dalla televisione sono iniziati i problemi".Continua a leggere