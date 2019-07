Uomini e donne | esplosione nella villetta di Anna e Carmine | lei combatte tra la vita e

Uomini e donne - un caos a Mediaset : saltano le coppie - autrice nel mirino : Un vero caos a Mediaset. Scoppiano le coppie e Uomini e donne finisce di nuovo sotto accusa. Alcuni fan del programma si stanno facendo sempre più agguerriti, si legge su Gossip e Tv, sostenendo che la trasmissione negli ultimi tempi stia facendo delle scelte sbagliate. Nel mirino la stessa Raffael

Uomini e Donne over - Salvio e Luisa svelano : 'Ci siamo regalati gli anelli' : Nonostante il talk show pomeridiano di Maria De Filippi sia, ormai, volto al termine, i personaggi del trono classico e del trono over continuano a far parlare di sé. In queste ore, due ex esponenti del trono over hanno deciso di lasciarsi intervistare dai giornalisti del settimanale Uomini e Donne Magazine ed hanno rivelato delle cose molto importanti. I protagonisti sono Salvio Calabretta e Luisa Anna Monti. I due si sono conosicuti quest'anno ...

Uomini e Donne News coppie saltate. Mennoia sotto accusa : la replica : Uomini e Donne News coppie saltate. Raffaella Mennoia sotto accusa risponde: “Troppo potere decisionale? Io responsabile di molte cose”. La replica sorprende Scoppiano le coppie e Uomini e Donne finisce di nuovo sotto accusa. Alcuni fan del programma si stanno facendo sempre più agguerriti, sostenendo che la trasmissione negli ultimi tempi stia facendo delle scelte […] L'articolo Uomini e Donne News coppie saltate. Mennoia ...

Gossip Uomini e Donne : Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi lanciano frecciatine a Giulia : Il Gossip di Uomini e Donne continua a occuparsi della rottura avvenuta tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano a un mese dalla scelta. Dopo un inizio abbastanza promettente, lui è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici e le voci di un possibile tradimento hanno cominciato a rimbalzare in rete a causa di un video nel quale lui sembrava baciare una ragazza (anche se i volti di entrambi non sono ben chiari). Dai rumors alla rottura il passo è ...

Uomini E DONNE news : due recenti coppie si sono già lasciate! : È passato un mese dalla fine di UOMINI e DONNE, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi. Nelle ultime tre puntate del programma, andate in onda eccezionalmente in diretta evitando così il diffondersi di eventuali anticipazioni, i tronisti in carica hanno compiuto le loro scelte finali. Nonostante i lieti epiloghi, due coppie appena formate si sono già disfatte. Scopriamo insieme di chi si tratta. UOMINI e DONNE: i primi a ...

Giovanni Conversano dopo Uomini e Donne sono iniziati i problemi : In una lunga intervista al settimanale “DiPiù”, Giovanni Conversano ha svelato che presto convolerà a nozze e ha raccontato che dopo la partecipazione a “Uomini e Donne” la sua popolarità decollò soltanto per un breve periodo, scemando subito dopo molto velocemente. Proprio questo spegnersi rapidissimo dei riflettori e dell’attenzione mediatica lo portò ad una grave crisi, degenerata poi in depressione: “Quando sono sceso dal trono ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari sfogo : verità malattia - tatuaggi - sigarette : Anoressia Valentina Dallari: le nuove parole dell’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari ha dovuto combattere contro l’anoressia. Giorno dopo giorno, diventava sempre più magra, fino a quando non ha capito di avere un problema da risolvere al più presto. Non è stato facile ritornare a com’era prima, ma Valentina ha tenuto duro e […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari sfogo: verità malattia, tatuaggi, ...

Uomini e donne - Rocco Fredella fidanzato con Doriana : la prova - ha sempre preso in giro Gemma Galgani : Come si vede in un ghiotto servizio fotografico sul settimanale DiPiù, Rocco Fredella è fidanzato con Doriana da più di un mese ormai e dopo Uomini e donne ha ritrovato la serenità. Rocco - si legge su Gossip e Tv, avrebbe preso in giro Gemma Galgani, corteggiandola e continuando ad affermare di es

Uomini e Donne - Tragico Incidente per una Coppia del Trono Over! : Carmine e Anna si sono conosciuti e piaciuti al Trono Over di due anni fa e hanno cominciato a convivere. Oggi però stanno vivendo momenti di vero dramma. Ecco cosa è successo alla Coppia di Uomini e Donne Over! Una notizia terribile sta scuotendo in queste ore i fans di Uomini e Donne e in particolare del Trono Over, perché una delle coppie nate nella sezione del dating show di Maria De Filippi dedicata agli amori ‘maturi’ sta ...

Giovanni Conversano - il buio dopo 'Uomini e Donne' : "Sparito dalla tv sono iniziati i problemi" : L'ex tronista oggi è ben lontano dal mondo dello spettacolo e a breve sposerà la sua compagna Giada Pezzaioli

Uomini e Donne : le foto bollenti di Sara Affi Fella e Francesco Fedato a Ibiza : Sara Affi Fella ritrova la felicità con Francesco Fedato e 'Chi' immortala la loro vacanza all'insegna della passione.

Uomini e Donne - Luigi contro Angela e Giulia : “C’è del marcio” : Luigi di Uomini e Donne si toglie qualche sassolino dalle scarpe su Giulia e Angela Le storie di Giulia Cavaglià e Angela Nasti, come tutti sapranno, sono terminate poco dopo la scelta di Uomini e Donne. Per tale ragione si è scatenato un incredibile putiferio mediatico. E poco fa anche un altro ex protagonista del dating ha voluto dire la sua su questa faccenda, non andandoci leggero. Chi? Luigi Mastroianni, il quale ha rivelato sui social di ...

Grande Fratello : Michael Terlizzi gay? Parla un'ex dama del trono over di Uomini e Donne : Manila Boff: "E' un bello che non balla, non so se sia gay ma la sul fuoco per lui non ce la metterei più”.

Opinionista di Uomini e Donne all’Isola Dei Famosi! : Manca ancora molto all’Isola dei Famosi ma arrivano già le prime candidature: un Opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato di essere interessato a partecipare alla trasmissione. Ecco di chi si tratta! Nei reality show di Canale 5 è abbastanza frequente vedere dei volti che abbiamo già conosciuto nelle trasmissioni di Maria De Filippi. Luca Onestini per il Grande Fratello, ed anche Giulia De Lellis, sono soltanto due dei tanti nomi; adesso un ...