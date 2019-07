ilsole24ore

(Di lunedì 1 luglio 2019) I bagagli sono preparati,da tutto il mondo sono pronti a partire per Napoli dove il villaggio sulle navi Msc e ...

claudioruss : Il San Paolo di Napoli ormai pronto per la cerimonia di apertura delle Universiadi, con nuovi sediolini ai loro pos… - fisco24_info : Universiadi in Campania, conto alla rovescia per 6mila atleti - Il Video: I bagagli sono preparati, atleti da tutto… - Jobsnews_press : Universiadi. Napoli e la Campania sono pronte. Sarà una splendida edizione, al via da mercoledì -… -