Universiadi | Cristiana Capotondi incoraggia gli azzurri | “Appuntamento gioioso | sarà una

calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) “L’Universiade è un appuntamentoper gli atleti di tutto il mondo. Una festa ma anche una vetrina importante per chi vi partecipa e per tutta l’Italia. Spero che si possano vincere tante medaglie. E naturalmente tiferò per glidi Daniele Arrigoni, oltre che per il calcio femminile“., Vice Presidente della Lega Pro, attrice e appassionata di calcio, segue sempre con attenzione l’attualità sportiva. Domani la Nazionale Universitaria di Arrigoni esordirà contro il Messico: una prima sfida per cercare di iniziare con il piede giusto la competizione che l’Italia ha vinto per 2 volte nella sua storia. “Sono convinta che possiamo fare bene. Arrigoni è un tecnico preparato, che ha una grande esperienza da giocatore, è un allenatore scrupoloso che conosce molto bene il calcio. In questo caso poi credo che sia importante la motivazione e ...