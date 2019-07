Unesco | Venezia a rischio black list | Abbiamo fatto tutto | se ci bocciano è colpa

Venezia che muore. Italia Nostra chiede all'Unesco di inserirla fra i siti a rischio : Il turismo aggressivo, senza freni e spesso ‘mordi e fuggi’, con il traffico continuo delle grandi navi e i milioni di turisti in transito; i progetti di sviluppo di grande impatto e gli interventi non necessari fatti per compiacere qualche archistar. E poi l’inquinamento, che distrugge l’ambiente e minaccia la salute dei cittadini: “ecco perché Venezia sta morendo, nella miope incuranza delle istituzioni ...