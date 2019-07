Una fenomenologia ad ampio raggio della distruttività

huffingtonpost

(Di lunedì 1 luglio 2019) A proposito del ponte di Genova, che da poco non c’è più, l’architetto Renzo Piano, ha, per fortuna, così, proferito:“La decisione di farlo saltare in aria è drammatica, estrema e dolente. Ma distruggere non è mai una festa”.Purtroppo, però, è stata anche una “festa”! Una cerimonia, quasi in pompa magna, con la politica in prima fila, escludendo la sofferenza dei cittadini genovesi, le loro lacrime per i loro intimi e personali ricordi! In questo momento, come cittadino italiano, vivo tale accadimento, con profonda indignazione. Poiché il pensiero procede per associazione, vado con i miei ricordi a un ricordo, non fuori luogo, nella misura in cui esso vale, in maniera analogica, a riproporre certe miserie e inciviltà italiane e, nel caso“festa” riservata a un ...

