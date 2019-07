ilpost

(Di lunedì 1 luglio 2019)personemorte in provincia di, negli Stati Uniti, a causa dello schianto tra unaeroplano su un hangar delaeroporto di Addison. Le persone morte si trovavano tutte a bordo dell’, mentre l’hangar era vuoto.

ilpost : Un piccolo aereo si è schiantato vicino a Dallas, in Texas: ci sono dieci morti - GFI65 : @Dixer5000 @fattoquotidiano Ho rischiato la vita per quel benedetto aereo e ho avuto accanto a me solo la Guardia d… -