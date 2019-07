Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio dopo più di 12 ore di trattative non stop al Consiglio Europeo i leader dei 28 paesi europei Sono ancora alla ricerca di un accordo sul nome del successore di Jean Claude junker alla guida della commissione europea per il rinnovo dei titolari delle altre principali poltrone delle istituzioni europee e stanno sul ...

Sea Watch 3 - Ultime Notizie : Germania contro l’arresto di Carola Rackete : Sea Watch 3, ultime notizie: Germania contro l’arresto di Carola Rackete L’attracco della Sea Watch 3 e lo sbarco della quarantina di migranti a bordo non ha messo il punto a una delle situazioni più delicate di quest’ultimo anno. Al contrario. Carola Rackete è stata tratta in arresto dopo aver speronato una motovedetta della guardia di finanza, interposta per evitare l’attracco della Sea Watch 3. In attesa della ...

Calciomercato Napoli news/ Lozano sempre più vicino - Ultime Notizie - : Calciomercato Napoli news, ultime notizie lunedì 1 luglio 2019: Manolas ufficiale a 36 milioni, Jordan Veretout solo se parte Allan.

Calciomercato Roma news/ Higuain possibile ma ad alcune condizioni - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma news, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: Gerson verso la Russia, in attacco resta l'idea Higuain, su El Shaarawy...

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Per Lukaku si accelera - Dzeko superato - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO INTER, oggi 1 luglio 2019: i movimenti del club nerazzurro, annunciato ufficialmente l'acquisto di Diego Godin mentre per Dzeko...

Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo più di 12 ore di trattative non stop al Consiglio Europeo i leader dei 28 paesi europei Sono ancora alla ricerca di un accordo sul nome del successore di Jean Claude junker alla guida della commissione europea per il rinnovo di titolari delle altre principali poltrone delle istituzioni europee e stanno sul ...

Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale petrolati dalla redazione in studio Roberta fra due persone sono state condotte in carcere e una posta agli arresti domiciliari dalla polizia di stato di catania per estorsione e truffa aggravata vicino avevamo che avrebbe versato i tuoi somme di denaro una donna conosciuta online che dipingeva innamorata di lui e bisognosa di soldi le indagini erano state avviate dalla polizia postale dopo una denuncia della ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per El Shaarawy i cinesi aspettano ancora - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: Gerson verso la Russia, Veretout piace ma il Milan è in vantaggio, su El Shaarawy...

Calciomercato Inter news/ Godin ufficiale : l'annuncio della società - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter, oggi 1 luglio 2019: i movimenti del club nerazzurro, è stato annunciato stamattina ufficialmente l'acquisto di Diego Godin.

Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale petrolati dalla redazione in studio Roberta per almeno 31 persone sono morte al 37 sono rimaste ferite nello schianto di un mini bus precipitato in una gola nel cashmere controllato dall’India il mezzo precipitato oggi da una strada di montagna dell’Himalaya non affrontava una curva ed è rotolato giù in un burrone profondo 150 metri che costeggia un ruscello roccioso l’autobus sia schiantato sulle ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ È fatta per Buffon - Perin via! - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: chiuso l'accordo con Gigi Buffon, si cerca una nuova squadra per Mattia Perin.

Calciomercato Milan News/ Nel mirino Khedira e Matuidi della Juve - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: asse di mercato con la Juventus. In mezzo al campo ecco l'arrivo di Sami Khedira e Blaise Matuidi.

Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio fino a centinaia stanno manifestando Hong Kong contro la controversa legge sulle tradizioni in Cina nel giorno del 22esimo Anniversario del passaggio dell’ ex colonia britannica dalla a Pechino nelle principali strade intorno al Parlamento e alle sedi governative dove c’è questa mattina una cerimonia dell’alzabandiera ci sono stati scontri della polizia in ...

Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberto Frascarelli il crollo del ponte ha comportato la mancata restituzione di un bene la custodia la concessione aveva affidato ad Autostrade per l’Italia che era venuta restituirlo in si configura un grave inadempimento che consente la revoca unilaterale della concessione è questa quanto si apprende la sintesi a cui è giunta la relazione della commissione del MIT ...