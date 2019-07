UFFICIALE – Napoli | ceduto Diawara alla Roma per 21 milioni di euro | il comunicato

Addio De Nicola al Napoli - il comunicato UFFICIALE di De Laurentiis : “Caro Alfonso…” : Addio De Nicola al Napoli, il comunicato ufficiale di De Laurentiis: “Caro Alfonso…” Addio De Nicola al Napoli, il comunicato ufficiale di De Laurentiis: “Caro Alfonso…”. Il patron azzurro ha voluto salutare personalmente il dottor Alfonso De Nicola che lascia il Napoli dopo 14 anni. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale del club. “Caro professor De Nicola, anzi caro Alfonso, sono stati ...

Calciomercato Napoli - UFFICIALE l'acquisto di Manolas per 36 milioni di euro : Il Napoli, dopo l'acquisto di Di Lorenzo, ex calciatore dell'Empoli, ha annunciato il suo secondo colpo di mercato in entrata. Si sta parlando del difensore della Roma Kostas Manolas, il quale andrà a sostituire Raul Albiol nello scacchiere tattico del tecnico Carlo Ancelotti. Fra pochi giorni, infatti, il difensore spagnolo sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Villarreal: tale operazione è stata completamente chiusa lo scorso giovedì e ...

Universiadi Napoli - la manifestazione in programma dal 3 al 14 luglio : Rai2 rete UFFICIALE : Manca pochissimo all'inizio delle Universiadi 2019. Teatro della manifestazione internazionale, giunta alla XXX edizione, sarà Napoli, che per la prima volta nella sua storia ospiterà la manifestazione dell'Olimpiade Universitaria. Nella sua forma moderna l’Universiade fu concepita dal dirigente sportivo italiano Primo Nebiolo che organizzò la prima edizione, a Torino, nel 1959. Il Belpaese è complessivamente la quinta volta che fa da paese ...

UFFICIALE – Manolas è del Napoli! Il comunicato della Roma - la cifra : La Roma ufficializza la cessione di Manolas al Napoli “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas. Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro”, riporta la Roma. “Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a ...

UFFICIALE – Manolas è un giocatore del Napoli : Arriva finalmente dalla Roma l’annuncio UFFICIALE del trasferimento di Kostas Manolas al Napoli. Dopo ore di attesa finalmente si è giunti alla conclusione di un affare che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso. Adesso è UFFICIALE! Manolas al Napoli è il secondo acquisto UFFICIALE della SSC Napoli. Manca ancora l’annuncio UFFICIALE del Napoli sul trasferimento L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per ...

Manolas al Napoli - ora è UFFICIALE : ADL paga la clausola di 36 milioni : Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Roma ha reso noto che Kostas Manolas è stato ceduto a titolo definitivo al Napoli di Ancelotti. Ecco il testo...

UFFICIALE - Manolas è un nuovo calciatore del Napoli [CIFRE E DETTAGLI] : “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas. Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro. Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a Kostas le migliori fortune per il futuro“. Con questa breve nota apparsa sul ...

UFFICIALE – La maglia del Napoli per la stagione 2019/20 : È Ufficiale la nuova maglia del Napoli per la stagione 2019/2020. Sul canale YouTube del Napoli è stato caricato il video che presenta la nuova maglia della Kappa la “Kombat SSC Napoli 2019-20”. Questa la nota sul sito Ufficiale: “Il centro ricerca e sviluppo Kappa® in collaborazione con la SSC Napoli, hanno creato un tessuto tecnico dalla grafica camouflage realizzata attraverso l’utilizzo di dots. Il principio tecnico dello “stop stopping”, la ...

UFFICIALE – Napoli - ecco la nuova maglia (FOTO) : Napoli, ecco la nuova maglia per la stagione 2019/2020 Napoli nuova maglia| E’ finalmente uscita la prima maglia della Ssc Napoli per la prossima stagione. Stranamente la società partenopea ha deciso di renderla nota molto presto rispetto ai soliti standard, dunque ancor prima di partire per il consueto ritiro di Dimaro. In foto potete vederla in dosso a Fabian Ruiz. Effetto pixellato, come quello del nuovo San Paolo, due grandi ...

Il Napoli e IQUII Sport lanciano l’app UFFICIALE di Insigne : SSC Napoli, in collaborazione con IQUII Sport lancia l’applicazione di Insigne mirata a valorizzare il brand internazionale del giocatore attraverso lo sviluppo della propria piattaforma di Fan Engagement. “Lorenzo Insigne uno degli Sportivi più amati nel panorama europeo con oltre 1.4M di follower sui social, grazie alla nuova applicazione potrà migliorare l’interazione con i propri […] L'articolo Il Napoli e IQUII Sport lanciano ...

UFFICIALE – La SSC Napoli ha deciso di non riscattarlo - non è più un giocatore azzurro : Il Napoli non riscatta Roberto Insigne che rimane al Benevento Roberto non è più un calciatore di proprietà del Napoli. Il Benevento lo aveva preso dal Napoli, che però vantava ancora un diritto di contro-riscatto sul calciatore partenopeo. La società giallorossa ha comunicato sui propri canali ufficiali, che la società Napoli non ha usato il diritto di recompra, che di fatto è scaduto. Leggi anche Il Roma – Caso Albiol strane nuove ...

UFFICIALE – Napoli - doppia sfida al Barcellona negli States! Date e location : Napoli doppia sfida col Barcellona Lo ha annunciato ufficialmente De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli il club azzurro giocherà una doppia amichevole negli Stati Uniti contro il Barcellona, il 7 agosto a Miami ed il 10 agosto a Detroit. Questo l’annuncio del patron ADL: “Avevo promesso un regalo ai tifosi del Napoli, ad un certo punto non ho potuto più parlare perché firmai un accordo dove non potevo ufficializzare questo ...

SKY – Napoli - James in pugno! Offerta UFFICIALE per Almas. Verdi e Hysaj in uscita. Il punto : SKY – Napoli, James in pugno! Offerta ufficiale per Almas. Verdi e Hysaj in uscita. Il punto. Si delinea sempre più il quadro degli acquisti per il club partenopeo che sembra ormai ad un lasso dal chiudere l’ acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid. Ma non solo, perché è stata presentata un’ Offerta al Fenerbaçhe per Almas. Mentre in uscita, Verdi e Hysaj sono vicini ai saluti. A fare il punto delle operazioni è ...

UFFICIALE – Il programma completo del ritiro estivo del Napoli : Pronto il programma Ufficiale per il ritiro del Napoli a Dimoro-Folgarida, ecco quanto pubblicato dalla società: Arriva un’altra splendida estate azzurra sotto il cielo della Val di Sole. Per il nono anno consecutivo il Napoli sarà in ritiro a Dimaro-Folgarida. La squadra di Ancelotti svolgerà la preparazione pre campionato dal 6 al 26 luglio in Trentino. Anche questa estate è previsto un programma ricco di appuntamenti di natura ...