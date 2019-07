UFFICIALE – Il Chelsea scarica Higuain | il comunicato

forzazzurri

(Di lunedì 1 luglio 2019), ilnon lo riscatta L’attaccante argentino Gonzalonon è stato riscattato dal, lo rende noto il club britannico con un. Futuro incerto per il pipita che al momento non sembra essere nei piani del suo ex allenatore Sarri e tantomeno del club bianconero che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Le uniche ipotesi sono l’Atletico e quella della Cina. Ilcon unsul proprio sitocongeda ben cinque giocatori: Gary Cahill (contratto non rinnovato), Gonzalo(fine prestito dalla Juventus), Rob Green (ritiro), Eduardo (contratto non rinnovato) e Kyle Scott (contratto non rinnovato). Leggi anche– Napoli, ceduto Diawara alla Roma per 21 milioni di euro: ilPotrebbe interessare anche CorSport – Conto alla rovescia James Rodriguez: la mossa di Jorge Mendes e la ...

