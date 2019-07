(Di lunedì 1 luglio 2019) "Hanno ritrovato i resti di mia figlia per caso e li hanno attribuiti a una giovane straniera che a nessuno interessava". È ildi doloremadre di Imane Laloua, la 22enne tunisina scomparsa nel 2003 e i cui resti sono stati identificati solo nel 2018. Secondo la Procura, che indaga per omicidio, Imane sarebbe morta accoltellata. "Prego tutti di non permettere che si spengano i riflettori sul caso: mia figlia,Mastropietro, merita".