Tuttosport | Appena il Psg avrà ceduto Neymar si farà avanti per Insigne

(Di lunedì 1 luglio 2019) Le trattative che Mino Raiola tiene aperte con il Napoli sono diverse.si sofferma soprattutto su quella che coinvolgee Lozano. Il quotidiano sportivo scrive cheil Psgrealizzato la cessione diassicurandosi l’incasso,un’offerta a De Laurentiis per Lorenzo. “Ancelotti non ha mai detto di ‘incatenarsi’ a Castelvolturno qualoralasciasse Napoli, cosa che il talento di Frattamaggiore vorrebbe evitare, ma è conscio delle difficoltà che potrebbe incontrare col gioco di Carlo”. Sedavvero dovesse partire per Parigi, il Napoli potrà dare l’assalto definitivo a Lozano, anche lui seguito da Raiola. Ad Ancelotti il messicano piace molto. “Con la cifra derivante dalla cessione, oltre a Lozano, si provvederebbe ad acquistare una punta centrale”. L'articoloil Psg...

