Tumori nel sangue | si aprono nuovi sceari

Tumori - terapia metronomica : con la chemio a basse dosi controllo della malattia nell’88% dei casi trattati : Bassa tossicità, buona risposta immunitaria e pochi effetti collaterali. Queste le caratteristiche che fanno la larga diffusione della chemioterapia metronomica nel nostro Paese (+29.8% dal 2011 al 2016) e nel mondo. Si tratta di un approccio che prevede piccole somministrazioni orali di farmaco, giornaliere o frazionate in dosi settimanali, senza intervalli. I farmaci attaccano le cellule tumorali, bloccando l’angiogenesi (il meccanismo di ...

Tumori - dermatologa : “Italia pioniera nella microscopia confocale” : “Italia pioniera” nella diagnosi dei Tumori della pelle, e in particolare del melanoma, con la nuova microscopia confocale: “Lo strumento che raccoglie le più alte percentuali di successo“. A sottolineare il primato del Belpaese è Caterina Longo, professore associato all’università di Modena e Reggio Emilia e dermatologa all’ospedale Santa Maria Nuova Irccs di Reggio Emilia, che evidenzia i vantaggi della ...

Tumori : “Italia al vertice in Europa nell’oncologia di precisione” : Sono più di 100 i centri certificati nel nostro Paese accreditati per l’esecuzione dei test molecolari, esami che permettono di individuare in anticipo la cura adatta a ogni paziente colpito da tumore. L’Italia è al vertice a livello europeo nell’oncologia di precisione, proprio grazie alla rete nazionale per i test bio-molecolari istituita da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e SIAPEC-IAP (Società Italiana di Anatomia Patologica ...

Tumori : nelle donne i decessi maggiori sono concentrati in una specifica fascia d’età : Una eccezione al femminile nel tasso di mortalità dei Tumori è stata notata a seguito dell’ultimo rapporto annuale sullo Status del Cancro. Nonostante gli uomini si ammalino e muoiano di più di cancro rispetto alle donne, vi è una fascia d’età in cui l’incidenza dei decessi è maggiore nelle donne. Il rapporto, pubblicato sul “Journal of National Cancer Institute“, è stato uno sforzo congiunto tra il National Cancer ...

Tumori - una rivoluzione nella diagnosi precoce : vicini a mettere a punto un test per scoprirli dal sangue : Un possible punto di svolta per la diagnosi precoce di molti Tumori. Questa è la sfida di due start-up, che stanno cercando di sviluppare modelli e test in grado di rilevare la malattia prima ancora che i pazienti mostrino i sintomi. Alcune di queste realtà sono presenti a Chicago per l’ASCO (American Society of Clinical Oncology). Thrive è una la prima di queste star-up, ha raccolto 110 milioni di dollari per finanziare la ...

Napoli - abbiamo i primi dati ufficiali del registro Tumori. Nel disinteresse istituzionale : Venerdì 17 maggio 2019, mentre a Brescia onoravamo la memoria del vigile Michele Liguori di Acerra inaugurando la sede della Polizia Ambientale della Provincia di Brescia, a Napoli – nel massimo silenzio istituzionale e dei media – venivano finalmente pubblicati i primi dati ufficiali (2010-2012) del registro tumori di Napoli, la terza città metropolitana di Italia, la Capitale di Terra dei Fuochi, fulcro dell’ovvio massimo danno da ...

Tumori : un passo in avanti nella comprensione del loro sviluppo - scoperta chiave per combattere le metastasi : Non si arresta la ricerca sui Tumori, e nel recente studio pubblicato sulla rivista “Chem” dal gruppo del Politecnico Federale di Losanna e coordinato da Hubert Girault si aggiunge un tassello alla comprensione dei meccanismi di comunicazione delle cellule tumorali. Quanto emerge dallo studio è che le cellule tumorali sanno comunicare a distanza grazie a speciali “messaggi in bottiglia“, che viaggiano nel flusso ...

Tumori : sempre più chemio nei prossimi decenni - +53% nel 2040 : Secondo una ricerca pubblicata da Lancet Oncology, nei prossimi anni il mondo i pazienti oncologici avranno sempre più bisogno di chemioterapie, con un aumento previsto del 50% fino al 2040. I ricercatori della University of South Wales hanno incrociato le indicazioni delle linee guida con i dati sulle caratteristiche dei pazienti e sui Tumori in Australia e Stati Uniti, calcolando la percentuale dei nuovi casi che verranno diagnosticati negli ...

Impiego di farmaci psichiatrici nelle persone affette da Tumori : Uno studio eseguito negli Stati Uniti ha valutato l’effetto dell’uso combinato di diversi farmaci psichiatrici da parte dei malati di cancro, in termini di costi di gestione della malattia. I risultati hanno indicato che, all’Impiego di questi prodotti, corrispondono costi più elevati. Negli Stati Uniti l’uso di farmaci psichiatrici, in particolare di quelli definiti psicotropi, è abbastanza diffuso fra le persone affette da neoplasie e, ...

Tumori : Italia leader nel mondo della ricerca sull’immuno-oncologia : L’Italia è leader a livello internazionale nelle ricerche sull’immuno-oncologia, che sta cambiando le prospettive di cura in molti Tumori in fase avanzata. Il nostro Paese è fra i primi al mondo nelle sperimentazioni in questo campo, che rientra nell’oncologia di precisione, un approccio che mira a offrire il farmaco “giusto” al paziente “giusto” al momento “giusto”, migliorandone così l’efficacia e la qualità di vita. E Bristol-Myers Squibb, ...

Un'azalea contro i Tumori femminili : vendita solidale nelle piazze dell'Isola - Sardiniapost.it : Ma i progressi della scienza sono grandissimi: nell'87 per cento dei casi si guarisce. I tumori ginecologici, all'endometrio, alle ovaie e alla cervice uterina, interessano invece 16.000 pazienti. ...