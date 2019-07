Trump rinuncia al bando su Huawei | la Cina torna a fare affari sul 5G con gli Usa

wired

(Di lunedì 1 luglio 2019) OSAKA, JAPAN – 29 Giugno: Il presidente cinese Xi Jinping (a destra) stringe la mano al presidente statunitense Donaldprima del meeting bilaterale al summit G20 di Osaka, Giappone. (Foto: Sheng Jiapeng/China News Service/VCG via Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha dato il via libera alle aziende statunitensi di vendere forniture di tecnologia adopo un mese di divieto. A seguito dell’incontro tra il presidente statunitense e quello cinese, Xi Jinping, avvenuto durante il summit del G20 tenutosi a Osaka, in Giappone, l’inquilino della Casa Bianca ha comunicato che il commercio delle tecnologie disarà concesso in settori in cui non ci sono rischi per la sicurezza del Paese. “Le aziende statunitensi possono vendere le loro apparecchiature a. Stiamo parlando di apparecchiature rispetto alle quali non esiste un grande ...

