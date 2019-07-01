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Traffico Roma del 01-07-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 01-07-2019 ore 18 | 00 VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO  2019 ORE 17:20 TR   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 01-07-2019 ore 18:00 (Di lunedì 1 luglio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO  2019 ORE 17:20 TR   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PROBLEMI SU VIA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA, CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI, VERSO POMEZIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE E IN DIREIZONE DELLA CAPITALE DA MONTE D’ORO. Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE TRA NOMENTANA E VIA PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E LA RomaNINA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE PER Traffico VERSO SAN GIOVANNI DA V,LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO TRA VIA TIBURTINA E VIA SALARIA. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DELLA ...
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twitterromadailynews : Traffico Roma del 01-07-2019 ore 18:00: VIABILITÀ ROMA LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 17:20 TR… - MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Orazio Borgianni intersezione con via Bernardo Minozzi, #traffico rallentato causa #incidente. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-07-2019 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

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