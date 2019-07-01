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Traffico Roma del 01-07-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 01-07-2019 ore 16 | 30 VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO  2019 ORE 15:20 TR   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 01-07-2019 ore 16:30 (Di lunedì 1 luglio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO  2019 ORE 15:20 TR   DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE TRA LA A24 RM-TE E VIA PRENESTINA. SU VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCAMANDOLFI IN USCITA DALLA CITTA’, CI TROVIAMO NELLA ZONA DI TOR CERVARA- REBIBBIA. RALLENTAMENTI IN VIA EMILIO LONGONI IN PROSSIMITA’ DELLA ROTATORIA PER VIA PRENESTINA BIS, ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI INCIDENTE. CI SPOSTIAMO IN VIA DI TRIGORIA PER INCIDENTE TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRO MINUZIANO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL Traffico. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA C.COLOMBO NEI PRESSI DI VIA DI MALAFEDE DIREZIONE DELLA CITTA’. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA ...
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twittersulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea AV Roma - Firenze: dalle 16.10 traffico rallentato in direzione Firenze per guasto treno - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-07-2019 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

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