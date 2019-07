Traffico Roma del 01-07-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 01-07-2019 ore 12 : 30 : | | VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODR DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN A CARREGGIATA INTERNA. IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE DSLLS PONTINA ALLA LAURENTI. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA SULLA ...

Traffico Roma del 01-07-2019 ore 10 : 30 : | | VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLAINA VERSO L’EUR CODE PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA NOMENTANA AL BIVIO CON LA A24 E DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA IN A CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 01-07-2019 ore 09 : 00 : | | VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIMICINO A PARTIRE DA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLAINA VERSO L’EUR CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA NELLE DUE DIREZIONI , LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA LE ...

Traffico Roma del 01-07-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA . IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST E SULLA PONTINA DA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, ORA REGOLARE IL Traffico SULLA TANGENZIALE TRA VIA DELLE VALLI E LA VIA SALARIA, IN PRECEDENZA RALLENTATO A CAUSA DI UN INCIDENTE. TANGENZIALE CHE A PARTIRE DALLE 22 SARÀ CHIUSA AL Traffico IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IL TRATTO CHIUSO: VIA DEI CAMPI SPORTIVI-BATTERIA NOMENTANA. SARANNO DI ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN CORSO I RIENTRI A Roma. Traffico SULLA Roma-CIVITAVECCHIA: CODE A TRATTI TRA CERVETERI E LA BARRIERA. SITUAZIONE SIMILE SULL’AURELIA TRA SAN NICOLA E PALIDORO. RALLENTATO IL Traffico SULLA Roma-FIUMICINO. SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E PRATICA DI MARE. POI PROVENENDO DA FIRENZE E DA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, DISAGI PER Traffico VERSO Roma MA ANCHE INCIDENTI. SULLA PONTINA CODE E RALLENTAMENTI TRA POMEZIA, CASTEL RomaNO E TOR DE CENCI; OLTRE AL Traffico, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO SUL RACCORDO ANULARE CODE NEL TRATTO LAURENTINA-APPIA IN DIREZIONE DEL BIVIO PER LA A1 Roma-NAPOLI. C’È UN ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, LUNGHE CODE SULLA PONTINA. PER UN INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI SI PROCEDE IN FILA VERSO Roma DA DOPO POMEZIA NORD. FILE DI CIRCA 7 KM. IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SUL MURO TORTO, ALL’INTERNO DEL TUNNEL TRA PORTA PINCIANA E PIAZZA FIUME QUINDI VERSO LA NOMENTANA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, NON CI SONO DISAGI SULLE STRADE DI Roma, SCORREVOLE IL Traffico. A FONTE NUOVA PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSO UN TRATTO DELLA NOMENTANA. DEVIATI I BUS DELLA LINEA 337 PRUDENZA, ILLUMINAZIONE SCARSA, NELL’ULTIMO TRATTO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-SALARIA ALLA BASILICA DI ...