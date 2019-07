Tour de France 2019 | il montepremi Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Cifre di lusso

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ildesarà la corsa a tappe più ricca della stagione, la Grande Boucle si conferma come l’eventoco più importante dell’anno e regalerà grande spettacolo nelle prossime tre settimane: partenza il 6 luglio a Bruxelles, arrivo il 28 luglio a Parigi dopo aver affrontato montagne e chilometri a cronometro. Il parterre è dicon tantissimi big al via come Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Egan Bernal, Nairo Quintana, Peter Sagan e tanti altri ma come sempre anche ilsarà davvero di: verranno messi in palio 2,3 milioni di euro complessivi! Chi indosserà la maglia gialla sui Campi Elisi a Parigi guadagnerà addirittura 500mila euro! Il miglior uomo in classifica potrà dunque beneficiare di mezzo milione che naturalmente andrà a dividere con gli altri membri della sua squadra, ma non scherzano neppure i riconoscimenti per gli altri ...

