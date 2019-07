Temptation Island Vip | si allontana la possibilità di una conduzione di Filippo Bisciglia

Temptation Island - critiche sul video di Jessica : Bisciglia nella bufera : Dure critiche a Filippo Bisciglia: il conduttore nella bufera per alcune parole Filippo Bisciglia è stato criticato su Twitter. Il motivo? Aveva spiegato che è accaduto a Temptation Island qualcosa di sbalorditivo, qualcosa che gli ex partecipanti del reality show non avevano mai vissuto… Ci si aspettava quindi di tutto, di un’esplosione di trash o […] L'articolo Temptation Island, critiche sul video di Jessica: Bisciglia nella ...

David Scarantino attacca Arcangelo - Bisciglia insiste : applausi a Temptation Island : Temptation Island, il pubblico contro Arcangelo: applausi per David Scarantino e Filippo Bisciglia Arcangelo Bianco è stato il protagonista della seconda puntata di Temptation Island 2019. Il napoletano, inconsapevole di essere ripreso, ha baciato la tentatrice Sonia Onelli. Un video che è stato poi visionato da Nunzia Sansone, fidanzata di Arcangelo, che ha prontamente chiesto […] L'articolo David Scarantino attacca Arcangelo, Bisciglia ...

Temptation Island : Arcangelo pensa di non essere ripreso e bacia la tentatrice. Ecco cosa è accaduto… : Arcangelo ha baciato la tentatrice Sonia a Temptation Island. Credendo di non essere ripreso, si è spinto ben oltre con la bionda, che però gli ha fatto ben intendere di non essere convinta di... L'articolo Temptation Island: Arcangelo pensa di non essere ripreso e bacia la tentatrice. Ecco cosa è accaduto… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Katia e Vittorio : seconda puntata - Giovanni la conquista | Temptation Island : Katia e Vittorio sono in crisi e la seconda puntata di Temptation Island 2019 potrebbe spingere lui ad interrompere subito la loro relazione. Il single Giovanni è infatti sempre più nel mirino della fidanzata e forse il suo lui non si è ancora accorto della pericolosità del loro legame. Katia e Vittorio lasceranno Temptation Island 2019 insieme oppure anche la loro coppia scoppierà prima del previsto? Vediamo le news grazie alla diretta di ...

Nunzia lascia Arcangelo a Temptation Island : perché è finita : Temptation Island: Nunzia Sansone ha lasciato Arcangelo Bianco Nunzia Sansone ha lasciato Arcangelo Bianco. Il tutto è avvenuto durante il secondo falò previsto nell’arco di Temptation Island, dove Filippo Bisciglia ha mostrato alla fidanzata un video del suo compagno, convinto di non essere stato ripreso dalle telecamere, mentre bacia la tentatrice Sonia. Nunzia, dopo aver visionato il filmato, ha subito chiesto un confronto con il suo ...

ILARIA E MASSIMO/ Federica Lepanto divide la coppia? - Temptation Island - : ILARIA Teolis e MASSIMO Colantoni, seconda puntata di Temptation Island 2019: lui in balia delle single, e lei? Ecco cosa succederà

Nunzia e Arcangelo/ Lui bacia Sonia - al falò di confronto nega! - Temptation Island - : Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco sono pronti per il falò di confronto a Temptation Island 2019. Un autore fornisce qualche anticipazione in merito.

ANDREA MADDALENA E JESSICA BATTISTELLO/ Corna in arrivo? - Temptation Island - : JESSICA BATTISTELLO e ANDREA MADDALENA, seconda puntata di Temptation Island 2019: lui si vendica uscendo con una single e...

Temptation Island 2019 - 2a puntata/ Diretta e coppie : Arcangelo bacia Sonia - Nunzia.. : Temptation Island 2019 Diretta, coppie e tentatori seconda puntata 1 luglio: falò di confronto per Nunzia e Arcangelo, arriverà l'addio?

Jessica e Andrea : seconda puntata - la decisione di lui | Temptation Island : Jessica e Andrea hanno sospeso ogni discorso, dopo il falo mancato del primo appuntamento. Nella seconda puntata di Temptation Island 2019, lui scopre che c’è un secondo video sulla fidanzata che non gli è stato mostrato perché troppo scosso. Ritornato al villaggio, scopre però la verità. In particolare si parla del legame che Jessica ha stretto con il single Alessandro. Andrea deciderà di chiedere un nuovo falò di confronto? Temptation ...

Temptation Island - seconda puntata : video shock per Andrea - Jessica lo tradisce con il single Alessandro? : Dopo aver rifiutato il falò di confronto, Jessica si avvicina al tentatore Alessandro e Andrea è costretto a osservare la sua ragazza dal villaggio dei fidanzati.

Nunzia e Arcangelo : seconda puntata - inaspettate rivelazioni | Temptation Island : Nunzia e Arcangelo sono giunti alla seconda puntata di Temptation Island 2019 con grandi difficoltà. Lei non è convinta di voler continuare, mentre lui sembra mettere in dubbio qualsiasi aspetto della loro relazione. Sonia cerca di consolarlo in un momento di forte sconforto e questo spingerà la fidanzata del napoletano a sentire la rabbia montare sempre di più. Nunzia e Arcangelo rimarranno fino alla fine di Temptation Island 2019 oppure ...

Federica Lepanto a Temptation Island : la confessione di Jessica Vella : Jessica Vella parla di Federica Lepanto a Temptation Island Federica Lepanto è tornata in tv. La vincitrice del Grande Fratello 14 è riapparsa sul piccolo schermo in qualità di tentatrice a Temptation Island. E la bella campana ha subito attirato l’attenzione del pubblico, complice la sintonia che è scattata con Massimo, il fidanzato di Ilaria. […] L'articolo Federica Lepanto a Temptation Island: la confessione di Jessica Vella ...

Temptation Island Vip 2 - la produzione : "Coppie dichiarano di aver rifiutato il programma ma nessuno le ha mai invitate" : A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata di 'Temptation Island 6', la produzione ha pubblicato, sui propri social, una sorta di comunicato stampa in cui, in maniera implicita, smentisce le dichiarazioni di tutte quelle coppie che hanno dichiarato, in varie sedi, di essere state contattate per partecipare al programma ma di aver rifiutato.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2, la produzione: "Coppie dichiarano di aver ...