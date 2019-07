Super Mario Maker 2 domina la classifica UK e diventa il miglior lancio di Nintendo del

eurogamer

(Di lunedì 1 luglio 2019)2 ha conquistato il primo posto nelle classifiche britanniche di questa settimana ed èto il più grandedidel 2019 fino ad ora, riporta Videogamer.Il titolo ha battuto NewBros. U Deluxe per aggiudicarsi questo titolo e haato Crash Team Racing: Nitro-Fueled, primo la scorsa settimana e ora alla posizione numero 2, come originariamente riportato da GamesIndustry.biz nelle classifiche fornite da UKIE / GfK Chart Data per le vendite fisiche.E' una settimana forte per le altre due uscite, dato che F1 2019 è riuscito a portarsi a casa il terzo posto, e Judgment di Sega è posizionato al numero 4. È interessante notare che la versione Switch di Bloodstained: Ritual of the Night ha contribuito a spingere il gioco dal 17° posto della settimana scorsa al numero 9 di questa settimana.Leggi altro...

