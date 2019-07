Stella Manente | i gay e Hitler | slavina sulla modella | si sfila il primo marchio | le

Gay Pride Milano - l'influencer Stella Manente invoca il ritorno di Hitler : "Perché non esiste più Hitler ?". Stanno facendo discutere - e indignare - le parole di Stella Manente , modella e influencer, che vanta circa 196mila follower su Instagram. La "star dei social", ieri era a Milano e, durante l'allegra parata del gay Pride , ha rischiato di perdere un treno. Dopo aver pubblicato alcune stories (ora cancellate) si è lasciata andare a commenti razzisti. Parole che hanno sollevato critiche e polemiche; in molti, tra ...

Stella Manente si scusa con i gay e poi minaccia di querele contro chi la offende : Ieri Stella Manente, modella, attrice ed influencer, è finita nell'occhio del ciclone per delle uscite infelici contro i partecipanti al Gay Pride di Milano, verso i quali ha pronunciato parole choc: "Sto perdendo il treno in mezzo a questa massa d'ignoranti, dovete andare tutti a morire. Perché non esiste più Hitler?" ha dichiarato la modella nelle sue Instagram Stories, successivamente rimosse dopo il clamore che hanno provocato. Questo però ...