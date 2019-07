Stadio Atalanta | ufficiale l’inizio della partnership con Gewiss | l’Atleti Azzurri

Atalanta - il miracolo non è solo sul campo : la rosa nel 2015 valeva 60 milioni - oggi 200 (in attesa di Champions e Stadio) : Tra qualche ora l’Atalanta potrebbe essere in Champions. Battendo il Sassuolo i bergamaschi otterrebbero un traguardo storico: la prima volta nella massima competizione europea, direttamente ai gironi. Un dato straordinario a livello sportivo, sì, ma si potrebbe parlare tranquillamente di miracolo imprenditoriale. Eh già, perché si dovrebbe andare indietro nel tempo, a cinque anni fa, quando la Dea si salvò dalla retrocessione alla ...

L’Atalanta rinnova con Italcementi : «Stadio a km zero» : «Avremo uno stadio ricostruito con materiali prodotti nella Bergamasca, a chilometro zero: qualcosa che resterà nella storia». Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, commenta così il rinnovo dell’accordo decorrente dal 2017 (accordo quadro, sponsorizzazione e fornitura di materiali da costruzione) fino al 2023 con Italcementi, firmato oggi nella cementeria di Calusco d’Adda. «Questa sede produttiva è ...

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, commenta il rinnovo dell'accordo decorrente dal 2017 fino al 2023 con Italcementi, firmato oggi nella cementeria di Calusco d'Adda: "Avremo uno stadio ricostruito con materiali prodotti nella Bergamasca, a chilometro zero: qualcosa che resterà nella storia. Questa sede produttiva è nata nel 1907 come la nostra società, l'atto di proprietà dello stadio

Coppa Italia - Lazio e Atalanta si giocano il trofeo (e oltre 10 milioni di euro) in uno Stadio Olimpico blindato dalla polizia : Le due squadre più divertenti del campionato, faccia a faccia, nella competizione più divertente del calcio Italiano. Lazio e Atalanta si sfidano all’Olimpico per conquistare la Coppa Italia. Novanta minuti ad alta tensione in campo, e si spera solo lì, per alzare il trofeo e portarsi a casa 10 milioni di euro, la possibilità di sfidare la Juventus nella SuperCoppa Italiana che garantisce altri 3 milioni abbondanti e qualificarsi per ...

Lecce - il presidente Sticchi Damiani : “L’ Atalanta il modello. Investiremo 10 milioni sullo Stadio. Ora relax in barca - appena Tachtsidis me la restituisce” : Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato a “La Gazzetta dello Sport“, dopo la promozione in Serie A. In particolare il patron dei pugliesi ha ripercorso le emozioni della partita contro lo Spezia: “Non ho resistito alla commozione, quando io e mia moglie Marina siamo sbucati dal tunnel sul prato del Via del Mare, per la premiazione davanti a 30.000 tifosi. Io, da sempre, sono uno di loro: nella mia ...

Nuovo Stadio Atalanta - gli ultimi dettagli sulla costruzione dell’impianto : Si stanno per definire gli ultimi dettagli riguardanti la costruzione del Nuovo stadio dell’Atalanta. Sarà Maeg Costruzioni di Vazzola (Treviso), specializzata nelle grandi opere in acciaio a realizzare le strutture metalliche. L’impianto ospiterà 24mila spettatori e richiederà l’impiego di 3.480 tonnellate d’acciaio. Sempre a cura di Maeg è la realizzazione della componente strutturale dello stadio “Al ...

Stadio Atalanta - iniziata la demolizione della curva nord. VIDEO : Sono ufficialmente cominciati i lavori di riqualificazione dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia. In casa Atalanta si guarda al futuro: la società del presidente Percassi ha acquistato lo Stadio di ...