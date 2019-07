Spusu lancia il guanto di sfida agli operatori italiani | compreso Iliad

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Torniamo a parlare di, dopo una prima parentesi aperta non troppo tempo fa: l'operatore virtuale che fonderà la propria attività sulla rete Wind Tre ed il cui arrivo in Italia è previsto per il 2020. Come riportato da 'mvnonews.com', l'accordo con il vettore unico nazionale è stato appena stretto. L'idea è quella di seguire lo stesso modello proposto in Austria, anche se con le dovute differenze dettate dalle particolarità che contraddistinguono il nostro mercato. Karl Katzbauer, responsabile della divisione MVNO di Mass Response (l'azienda che detiene il controllo del gestore), si è detto entusiasta di questa prossima avventura, e convinto di poter fare bene in Italia, esattamente come sta accadendo in Austria. Al momento le redini del gioco sono controllate da Vienna, dove stanno avendo luogo i preparativi per il lancio nostrano di(il nome dovrebbe rimanere ...

