Sposa la donna della sua vita un giorno prima di morire | “Ciao moglie mia | ciao figlio

Antonio Donnarumma e Stefania De Val si sono Sposati/ Foto : 'Mattia il nostro regalo' : Antonio Donarumma e la fidanzata storica Stefania De Va, già genitori del piccolo Mattia, si sono sposati. La dolce dedica di lui, Foto.

Lin Chiling si Sposa a 44 anni! La modella cinese non è più una donna di scarto : In Cina le donne che, superati i 30 anni, restano libere sono definite "sheng nu": Lin Chi-ling era la loro icona, almeno fino ad oggi. Lin Chi-ling, la modella taiwanese icona delle “donne di scarto”, si sposa a 44 anni. Il suo annuncio ha fatto subito il giro del web perché Lin è stata per anni il simbolo delle cosiddette “sheng nu”, ovvero le donne cinesi che, passati i 30 anni, non sono ancora sposate. Un vero e proprio ...

Disse no alle nozze combinate per Sposare la donna che amava - aggredito e accoltellato : È successo in provincia di Brescia. In ospedale è finito un 45enne di origini indiane, che ai carabinieri ha raccontato di...

Madonna contro Weinstein : "Ha superato i limiti anche con me - era Sposato e io di certo non ero interessata" : “Harvey ha superato i limiti e ha filtrato pesantemente con me quando lavoravamo insieme”, con queste parole Madonna accusa Weinstein nel corso di una intervista al New York Times Magazine. “Lui era sposato e io di certo non ero interessata”. I fatti sono risalenti al 1991 quando la cantante, allora 32enne, lavorava con il produttore al documentario “A letto con Madonna”. Per Madonna la causa di questi ...

Antonella Lo Coco si Sposa con una donna : bacio All Together Now : Matrimonio Antonella Lo Coco: il bacio con Elisa ad All Together Now Antonella Lo Coco si sposerà con Elisa. Stanno insieme da diverso tempo e il matrimonio è stato annunciato (regalando a entrambe un’indimenticabile sorpresa) ad All Together Now! La musica genera amore e l’amore genera momenti incredibili come questo. A sorpresa, l’ex cantante di […] L'articolo Antonella Lo Coco si sposa con una donna: bacio All Together ...

Bimbo di 8 anni costretto a Sposare per due volte donna di 61 anni : Sanele Masilela si è sposato a otto anni. E se non fosse abbastanza scioccante, basti aggiungere che la moglie ha 61 anni. Sanele, il più giovane di quattro fratelli, vive nella città di Tshwane, in Sudafrica, e un giorno ha spiegato ai genitori che gli spiriti dei suoi antenati gli stavano dicendo che doveva sposare la sessantaduenne Helen Shabangu. Molti genitori forse ignorerebbero la cosa, o magari farebbero un discorsetto ...