Speedway | obiettivo raggiunto per l’Italia | staccato il pass per la finale europea a

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Gli azzurri si sono qualificati per l’Europeoa coppie che si terrà il 29 agosto in Russiaperdello, che sabato sera sulla pista di Terenzano (UD) – dove era presente il Presidente FMI Giovanni Copioli – ha centrato la qualificazione allaa coppie che si disputerà in Russia il 29 agosto. Pur priva del capitano designato, Nicolas Covatti, infortunatosi due giorni prima in una gara di lega inglese e costretto al ricovero ospedaliero, la nazionale azzurra ha beneficiato della serata di grazia di Paco Castagna e di un ritrovato Nicolas Vicentin. Il tandem tutto berico è salito sul secondo gradino del podio dietro alla Francia e davanti alla Finlandia, nazione con la qualeè arrivata a pari punti al termine delle ventuno manche di gara. Il regolamento europeo in questo caso prevede la disputa di una ...