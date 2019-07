Spazio | Indonesia | Thales Alenia Space fornirà il satellite per le telecomunicazioni

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il Ministro della Comunicazione e delle tecnologie dell’informazioneno (Kominfo) ha selezionato un consorzio diretto dall’operatore satellitare locale Pasifik Satelit Nusantara (PSN) per la distribuzione e la gestione di satelliti di telecomunicazione a banda larga. Tale consorzio ha affidato a, joint venture tra(67%) e Leonardo (33%) la progettazione e la produzione delSATRIA. Il Consorzio PSN ha formato il Satelit Nusantara Tiga (SNT) in quanto azienda operativa per condurre il progetto. Gli shareholder di SNT sono PSN, PT Pintrar Nusantara Sejahtera (Pintar), PT Nusantara Satelit Sejahtera e PT Dian Semesta Sentosta (controllata dal PT Dian Swastatika Sentosa Tbk). PSN e Pintar sono i principali shareholder di SNT ed entrambe manterranno la maggioranza nella parte operativa per tutta la durata del progetto. Nel ruolo di prime ...