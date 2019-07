Sony sta pensando di acquisire nuovi studi di sviluppo

Sony non teme Google Stadia : console come PS5 sono ancora necessarie : Nonostante l'arrivo di servizi come Google Stadia e Project XCloud di Microsoft, secondo Sony il mondo non è ancora pronto per il cloud gaming e per questo motivo console come PS5 la faranno ancora da padrone durante il prossimo ciclo generazionale.In sostanza questo è il pensiero emerso durante l'ultimo meeting aziendale del colosso nipponico, come riportato sulle pagine del Wall Street Journal. Secondo il CEO Kenichiro Yoshida allo stato ...

Pawn - Fai la tua mossa : il thriller stasera in tv su Cine Sony : In prima serata, alle 21, un poliziesco interpretato - tra gli altri - da Forest Whitaker, Jessica Szohr, Michael Chiklis, Marton Csokas Ray Liotta e Common.

Basta problemi con YouTube TV : Google sistema le cose con NVIDIA SHIELD TV e TV Sony con Android TV : Un post su reddit conferma che un aggiornamento dell'app YouTube TV per Android TV è previsto per domani e porterà delle correzioni ad alcuni problemi di riproduzione riscontrati dagli utenti. Questo update dovrebbe risolvere il problema con la riproduzione di TV in diretta e con i contenuti registrati su NVIDIA SHIELD TV, oltre a risolvere anche i problemi di streaming sulle TV Sony con Android TV relativi all'aggiornamento del sistema ...

Nuova collaborazione in vista tra Sony e Remedy? : Alcuni utenti hanno cominciato a partorire teorie secondo le quali Sony e Remedy (lo studio di Sam Lake creatore di Max Payne) starebbero avviando una collaborazione per un misterioso gioco, probabilmente esclusivo.Come riporta Push Square, il tutto è cominciato lo scorso mese quando Shuhei Yoshida si è recato ad Helsinki per fare visita a Remedy ed Housemarque, in seguito è stato però lo studio finlandese a far visita a Naughty Dog ed ...

Kaz Hirai si ritira ufficialmente da Sony e PlayStation : Nel febbraio 2018, il CEO di Sony, Kaz Hirai, ha annunciato che si sarebbe dimesso e sarebbe passato al ruolo di director-chairman. Poi nel marzo di quest'anno, il dirigente ha confermato il suo ritiro, lasciando poi il CFO Kenichiro Yoshida a capo dell'azienda. L'ultimo giorno di Hirai con PlayStation e Sony nel suo complesso è stato martedì 18 giugno. È stato precedentemente riferito che presterà servizio come senior advisor e "continuerà a ...

Sony è stato il terzo publisher più popolare all'E3 2019 nonostante l'assenza : Sony ha completamente ignorato l'E3 2019, eppure è ancora riuscito a essere il terzo publisher più chiacchierato dello show. Come rivela Hollywood Reporter, il gigante giapponese è salito sul podio insieme a Xbox in seconda posizione e Nintendo in prima.Sicuramente deve essere considerato un successo piuttosto importante per la compagnia, che ha annunciato a novembre che non si sarebbe unita alla fiera di quest'anno. Senza presumibilmente ...

Il boss di PlayStation non può ancora dire se PS5 sarà l'ultima console di Sony : Dopo l'avvento dei servizi streaming e soprattutto dopo l'annuncio di Google Stadia da parte del colosso informatico, sempre più utenti si chiedono quando Sony e Microsoft potrebbero decidere di abbandonare il modello delle console classiche, per abbracciare sistemi basati sullo streaming.Come riporta Push Square, il boss della divisione PlayStation Jim Ryan ha dichiarato di non sapere cosa riserverà il futuro e se PS5 sarà l'ultima console di ...

"La collaborazione tra Sony e Microsoft è dovuta alla presenza di nuovi concorrenti come Stadia" : Con l'arrivo sul mercato di nuovi concorrenti del calibro di Google Stadia, l'industria videoludica ha visto mutare i suoi assetti.In merito proprio a questo si è espresso il CEO di Play Station, Jim Ryan, il quale ha dichiarato come sia necessario "cambiare modo di pensare per evitare di essere sopraffatti dagli aventi attorno a noi", riporta Gamesindustry.Il riferimento è chiaramente all'entrata di un nuovo concorrente nel mercato dei ...

A tutto PlayStation Now : a partire da quest'anno Sony punterà con estrema decisione sul servizio : Lo streaming sicuramente non sarà il solo futuro del gaming (almeno non a breve) ma allo stesso tempo quasi tutte le compagnie che fanno già parte o meno di questo settore puntano con decisione su questo particolare modo di fruire i videogiochi. Ovviamente tra questi colossi c'è anche Sony e il suo PlayStation Now.Il servizio in abbonamento è tra i protagonisti di alcune dichiarazioni di Jim Ryan, CEO e presidente di PlayStation, riportate da ...

Todd Howard su PS5 e Xbox Scarlett : "Sony e Microsoft questa volta non commetteranno errori al lancio" : Il lancio di una nuova console è estremamente complicato e il passato recente ce lo ha dimostrato in più di un'occasione. L'attuale generazione ha visto Xbox One arrancare a causa di un prezzo maggiore e di una strategia comunicativa che non aveva fatto breccia e che era stata sfruttata anche da Sony stessa (ricordate il video sui giochi usati?). La scorsa ha visto PS3 faticare e per quanto riguarda PS5 e Xbox Scarlett cosa possiamo ...

Sony ha in programma un nuovo State of Play questa settimana? : Ieri vi avevamo informato che, secondo il sito spagnolo Gamereactor, questa settimana Sony avrebbe mostrato un nuovo trailer dedicato a The Last of Us Part II.Ebbene, ora ci sono altri rumor, sempre più insistenti, che confermerebbero un nuovo State of Play in arrivo il 30 maggio. A riportare la notizia è un altro sito spagnolo, Legion de Jugadores, che sostiene che durante questo nuovo State of Play verrà svelata la data di uscita del nuovo ...

PlayStation Productions - Sony si dedica alla produzione di film e serie televisive : Sony si prepara ad avventurarsi nel campo del cinema e delle serie televisive con PlayStation Productions, etichetta volta a creare contenuti audiovisivi legati ai videogiochi della nota multinazionale

Secondo il CEO di Sony servono misure forti per contrastare la dipendenza da gioco : Recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la dipendenza da gioco è ufficialmente una malattia riconosciuta. Per l'OMS, chi soffre di questa patologia non sarebbe in grado di controllare le proprie abitudini videoludiche, al punto da mettere il gaming davanti ad altri interessi e attività quotidiane.Ma come si sta muovendo l'industria dei videogiochi per arginare questo fenomeno? Come riporta Comic Book, il CEO di ...

Italia 2 si sposta ancora e prende il posto di CineSony al canale 55 : Italia 2 al posto di CineSony e Boing Plus in quelli di Pop: Mediaset prende i canali SonyMediaset continua l’espansione sul digitale terrestre, ormai considerato il punto fondamentale di tutta la propria offerta. Meglio guadagnare con la pubblicità che con gli abbonamenti il nuovo mantra in casa Mediaset dopo la deludente esperienza di Premium e della Champions League.Così mentre l’offerta Premium sul digitale terrestre è destinata ...