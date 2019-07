oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) 49 minuti: tanto basta all’, dopo un rinvio di tre ore e mezza causato dalla pioggia, per vincere la terza partita del girone B aglidi. Le azzurre non lasciano scampo all’, sconfitta per 15-0 dopo tre inning, confermandosi leader del raggruppamento. Quattro sono i fuoricampo che l’trova nell’arco del match, quelli di Laura Vigna, Marta Gasparotto, Amanda Fama e Lisa Birocci: complessivamente, in questo modo, arrivano sette dei 15 punti azzurri. Danno il loro contributo in termini di RBI anche Elisa Cecchetti (singolo), Micaela Abbatine (due singoli) ed Erika Piancastelli, che segna su errore della terza basePanchenko. Al lancio Alice Nicolini non deve fare praticamente nulla di gravoso, concedendo soltanto un singolo a Vashai nella seconda ripresa. L’ritornerà in campo, sempre sul secondo campo di ...

ItaliaTeam_it : Che iniziooooo! ???? Agli Europei di softball doppio successo #ItaliaTeam contro Turchia e Austria! ?? @FIBSpress… - OA_Sport : Softball, Europei 2019: Italia ancora vincente, Ucraina battuta 15-0 in meno di un’ora - JenLombardo8 : @yleniaindenial Ora iniziano gli Europei di softball e come ogni anno in finale ci vanno Italia e Olanda.. vedremo -