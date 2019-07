SI SPOSA IL GIORNO PRIMA DI MORIRE | VIDEO Rugby | Navar Herbert commuove il mondo

In vacanza ad Amsterdam? SPOSAte un abitante (dura solo un giorno) : Con 19milioni di arrivi nell’ultimo anno Amsterdam ha battuto un nuovo record: resta una delle città più visitate d’Europa. Non ha bisogno di più turisti ma, come succede a tante mete mainstream, inevitabilmente i visitatori si concentrano negli stessi luoghi. D’altronde, come fare per non visitare icone con il Van Gogh Museum, la casa di Anna Frank, i canali intorno a piazza Dam? Ma c’è molto di più, e ora per ...