Sequestra familiari in casa e minaccia suicidio | arrestato

Sequestra ex compagna e minaccia di morte familiari : 36enne arrestato : Roma – Bloccata e minacciata con un coltello dal suo ex fidanzato mentre era alla guida della sua auto in via dei Laghi. Questo l’epilogo di una vicenda che ha visto come protagonista una 22enne. “Portami a casa cosi’ prendo la pistola poi vado da tuo padre e tuo fratello perche’ li voglio ammazzare”. La vittima e’ stata costretta ad assecondarlo fin quando, approfittando del precario equilibrio ...