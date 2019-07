Senza Pensieri è il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con Loredana Bertè

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Si intitolaildicon, in radio e in digital download da mercoledì 10 luglio. Sorrisi e Canzoni TV lo aveva comunicato in anteprima, parlando di unin programma pere la, che sarebbe arrivato in radio nel mese di luglio.Per l'ufficializzazione non c'è stato tanto da attendere e il primo giorno del mese, l'ufficio stampa diconferma l'indiscrezione già emersa. Il Re dei tormentoni estivi sarà presto in radio conin questa afosa estate 2019. La canzone congiunta verrà presentata in via ufficiale mercoledì 10 luglio.Sorrisi.it scriveva, qualche giorno fa:“Mancava solo lui nella grande sfida dei tormentoni estivi, ma è soltanto questione di giorni. A luglio infatti uscirà ildi, a un anno di distanza da “Faccio quello che voglio”. E pare che ...

