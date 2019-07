Senigallia | il comune cerca un direttore di museo che lavori gratis Il sindaco Pd | “Già

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Undicompletamente. È la figura che stando ildi, in provincia di Ancona, per guidare ilComunale d’Arte Moderna, dell’Informazione e della Fotografia, il Musinf. Un avviso pubblico che punta a trovare per i prossimi tre anni un “-coordinatore tecnico” altamente qualificato ma disposto a non essere pagato: cosa che ha subito indignato i lavoratori del settore, nonché anche alcuni politici, come Nicola Fratoianni. Secondo il c”ollettivo “Mi Riconosci? Sono un professionista dei beni culturali” il bando è una “forma di sfruttamento a tutti gli effetti” e va “subito ritirato”. Il problema non sussiste, invece, per ildella città balneare, l’esponente del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, sorpreso anzi dello scalpore che la notizia ha suscitato. “Di solito ci si sorprende di concorsi già ...

