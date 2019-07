Sea Watch,Berlino:accusa va verificata

"è contro la criminalizzazione dei soccorritori in mare", ma "non possiamo intervenire sulla giustizia italiana",ha detto la portavoce del governo tedesco,Fiez,a proposito dell'arresto della capitana di Sea,Carola Rackete."Le accuse vanno verificate",ha aggiunto,"il governo si sta adoperando per una soluzione europea". Fiez ha spiegato che ora "la situazione è coordinata da Bruxelles. Cerchiamo di mantenere aperti tutti i canali di comunicazione",il tema è stato affrontato a margine dei lavori del Consiglio Ue.(Di lunedì 1 luglio 2019)