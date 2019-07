Sea Watch | vola la raccolta fondi per spese legali e multe | raggiunto un milione di euro

Sea Watch - oggi l’interrogatorio di Carola Rackete : Sarà interrogata oggi, nel primo pomeriggio. Alle 15,30, nel tribunale di Agrigento, si terrà, davanti al Gip, l’udienza di convalida dell’arresto di Carola Rackete, la comandante 31enne della Sea Watch che, forzando il blocco, ha condotto la nave della ong tedesca nel porto di Lampedusa. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e il pubblico ministero Gloria Andreoli hanno chiesto la convalida ...

Anche J-Ax si schiera con Carola Rackete - Capitana della Sea Watch 3 : “Lei come Mandela e Gandhi” : Anche J-Ax si schiera con Carola Rackete dopo lo sbarco della Sea Watch 3 a Lampedusa. Il rapper milanese conquista il palco del Sonic Park di Bologna dove ha tenuto una delle date del tour estivo, nel quale si è messo apertamente dalla parte della Capitana che ha forzato il blocco del Viminale fino a portare in salvo i 40 migranti a bordo. "La comandante della Sea Watch ha violato le 'leggi ingiuste' come Gandhi, Mandela e Luther King a ...

Sea Watch - Carola Rackete oggi sarà scarcerata. Il pm : «Ma lasci Lampedusa» : L'udienza di convalida davanti al gip è stata fissata per questo pomeriggio. E subito dopo l'interrogatorio, la comandante Carola Rackete lascerà gli uffici giudiziari di...

Sea Watch - parla un migrante : 'Carola è brava e Salvini ha parzialmente ragione' : Negli ultimi giorni si sta parlando molto dello sbarco della Sea Watch avvenuto a Lampedusa e, inoltre, dell'arresto della capitana dell'imbarcazione Carola Rackete. Tale fatto ha dato avvio a diverse polemiche politiche e alcuni suoi sostenitori hanno dato vita ad una campagna di solidarietà per la giovane donna di origine tedesca. Di diverso avviso il ministro dell'Interno Matteo Salvini e i suoi seguaci, che ritengono che Carola dovrebbe ...

Sea Watch - Luigi De Magistris in "corteo marittimo" contro Matteo Salvini. La pagliacciata - "ma come si fa?" : "Il sindaco di Napoli non trova di meglio da fare che dedicare alla comandante fuorilegge un corteo marittimo 'contro Salvini e a favore dei porti aperti'. Ma come si fa?", scrive sul suo profilo Twitter Matteo Salvini postando il video di Luigi De Magistris in mare per protestare contro l'arresto d

Sea Watch - Di Maio sposa e rafforza la linea Salvini : “Confischiamo navi di Ong che violano legge” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sposa a pieno la linea tenuta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Sea Watch e sulla questione migranti e Ong e, anzi, tenta di inasprirla: "Confischiamo le navi Ong che violano la legge". Il capo politico M5s annuncia una proposta per fare in modo che le navi delle Ong vengano sequestrate e rimangano in dotazione allo Stato.Continua a leggere

"Sea Watch - fuck Salvini" Gli insulti al ministro ?da chi difende la Rackete : Angelo Scarano Scritte piene di insulti contro Salvini e pro-Rackete sono spuntate sui muri della Rappresentanza italiana a Bruxelles Ancora polemiche per il caso Sea Watch. Mentre i magistrati dovranno decidere sulla convalida del fermo di Carola Rackete, il braccio di ferro tra Italia e Germania sul destino giudziario della capitana potrebbe avere anche conseguenze sui rapporti tra i due Paesi. E la tensione si fa sentire dalle ...

Sea Watch - l'appello di J-Ax per Carola : "Una legge ingiusta non è legge" (VIDEO) : Dal palco dell'ultimo live a Bologna il rapper esprime il suo pensiero sulla vicenda della comandante Carola Rackete

Sea Watch - Carola Rackete ai domiciliari potrebbe tornare libera già oggi : potrebbe tornare libera già oggi Carola Rackete, la capitana della Sea Watch arrestata e messa ai domiciliari sotto le cure di una signora di 74 anni. Nel pomeriggio di oggi 1 luglio è previsto l'interrogatorio di convalida. Il procuratore Luigi Patronaggio e i suoi vice - che le contestano i reati

Sea Watch - nella vicenda mi ha colpito una figura minore ma rumorosa : nella vicenda della Sea-Watch (se non fosse vera sarebbe un romanzo di fantascienza distopica), mi colpisce una figura minore, molto rumorosa, tragica e paradigmatica. E’ Angela Maraventano, parlamentare dal 2008 al 2013 per la Lega Nord, di origini siciliane, che abita e lavora a Lampedusa, artefice durante il quinquennio della proposta politica creativa di annettere l’isola a Bergamo. Ha l’età giusta per essere potenzialmente madre di Carola ...

Virali alcune dichiarazioni di Padre Alex Zanotelli su Sea Watch 3 : la bufala del giorno : Sta girando moltissimo su Facebook una nuova bufala che ci porta alla mente al caso di Sea Watch 3 e della manovra per molti italiani avventata del Capitano Carola Rackete, con una difesa d'ufficio nei confronti della 31enne tedesca da parte di Padre Alex Zanotelli che sta facendo discutere tanto. Vicenda complessa, che a detta dei colleghi di bufale.net deve essere trattata sotto due punti di vista per non lasciare nulla al caso. Cerchiamo ...

Sea Watch - capitana lascia Lampedusa per interrogatorio ad Agrigento : Carola Rackete, la comandante della Sea Watch, e' partita da Lampedusa diretta ad Agrigento, accompagnata da una motovedetta della Gdf.

Sea Watch - oggi l’udienza di convalida dell’arresto della capitana Carola Rackete : Carola Rackete ha lasciato Lampedusa a bordo della motovedetta della Guardia di Finanza diretta ad Agrigento: oggi alle 15 e 30 la capitana della Sea Watch 3 dovrà presentarsi davanti al gip per l’udienza di convalida dell’arresto. I reati contestati dal procuratore Luigi Patronaggio sono rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate. La Procura ha chiesto la ...

Sea Watch - Carola Rackete schiaccia la motovedetta ma per la ong la colpa è dei finanzieri : "Irresponsabili" : La Sea Watch sperona e schiaccia contro il molo la motovedetta della Guardia di finanza ma per la ong tedesca la colpa è dei finanzieri italiani "irresponsabili". Parola di Giorgia Linardi, portavoce dell'associazione pro-migranti protagonista con la sua nave del blitz a Lampedusa che ha portato all