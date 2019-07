Sea Watch | Rackete diretta ad Agrigento | oggi alle 15 30 interrogatorio

Sea Watch - Giorgia Linardi svela il bluff delle "scuse" di Carola Rackete : "Perché non è pentita" : "Quello che ha fatto male a Carola è il livello di resistenza delle autorità". Giorgia Linardi, portavoce della Sea Watch, commenta l'arresto di Carola Rackete, capitano della nave della Ong sbarcata di forza a Lampedusa nella notte tra venerdì e sabato. L'attivista italiana pro-migranti svela poi u

Il caso Sea Watch riaccende le tensioni fra Italia - Francia e Germania : Ue-Italia: commissario Oettinger, possibile avvio procedura infrazione in settimana Duesseldorf, 1 lug 08:40 - (Agenzia Nova) - Il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, ha messo in guardia l'Italia dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo che la Commissione europea ha chi

Emmanuel - profugo della Sea-Watch : "Non importa dove andrò - ora sono libero" : Il ventiquattrenne del Togo ora a Lampedusa: "Picchiato in Libia, ho visto morire due amici dopo che gli avevano mozzato i piedi"

Sea-Watch - Carola Rackete lascia Lampedusa per essere interrogata dal gip di Agrigento : La capitana, che è apparsa tesa, è salita su una motovedetta della Gdf. Nel pomeriggio si terrà l'udienza sulla convalida dell'arresto

Sea Watch - Carola Rackete lascia Lampedusa : la Procura chiede la convalida dell'arresto : La comandante della nave che ha soccorso 53 migranti in nave sarà interrogata nel pomeriggio. E' apparsa molto tesa ed è...

Sea Watch - Conte : “Carola? Non è eroina - né la insulto”. Poi ricorda alla Merkel i manager della Thyssen : “Ho poco da dire al riguardo. Se la Merkel mi parlerà non lo so dire. Potrebbe essere l’occasione per chiedere se c’è stata l’esecuzione della pena dei due manager della Thyssen. La mia posizione la conoscete: qualcuno la descrive come una eroina, qualcuno invoca il concetto ella disobbedienza civile, alcuni la stanno aggredendo verbalmente. Io non appartengo né agli uni né agli altri. Io ci vedo invece un ricatto ...

Sea Watch : manovra di sbarco della capitana travolge una motovedetta della GdF : Procede con nuovi sviluppi la questione della nave Sea Watch. L'imbarcazione ormeggiava al largo dell'isola di Lampedusa con a bordo più di 40 migranti da più di due settimane. La capitana dell'imbarcazione Carola Rackete era stata già iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, violazione dell'articolo 1099 del codice di navigazione, cioè disobbedienza agli ordini di una nave da guerra, e ...

Sea Watch - udienza di convalida dell’arresto di Carola Rackete : Viminale pronto a espulsione : È la giornata dell'udienza di convalida dell'arresto di Carola Rackete la comandante della Sea-Watch arrestata dopo aver forzato il blocco della Guardia di finanza a attraccato al porto di Lampedusa per far sbarcare i 42 migranti salvati dal mare. "Risponderà a tutte le domande" ha assicurato l'avvocato. Salvini : "Ho dato indicazione che venga prelevata e riportata a casa sua a Berlino"Continua a leggere

Ora la Sea Watch attacca la Finanza : I primi ad arrivare lo fanno durante la notte, con un barchino che non fa fatica a scivolare sul mare piatto come l’olio. Sfiorano quasi la sagoma della Sea Watch inchiodata a un miglio dal porto di Lampedusa, la motovedetta li affianca e li fa approdare: sono 17 tunisini. ...

Dalla Sea Watch nessun pentimento per ciò che è successo : nessuna volontà da parte di Carola Rackete di speronare la motovedetta della Guardia di finanza, ma solo l'intento di ultimare l'operazione di ingresso in porto e attracco, e quindi nessun pentimento per aver condotto la Sea Watch e i migranti a Lampedusa. Fermo restando le scuse alla stessa Gdf che la capitana ha fatto per il fatto che si siano crati dei momenti di pericolo. Lo hanno ribadito oggi, in momenti diversi, ...

Francia e Germania guidano il fronte anti-Italia nel caso Sea Watch : Quello della Sea Watch è sempre di piu' un caso internazionale, uno scontro che di ora in ora conosce toni sempre più aspri, arrivando a toccare anche i vertici istituzionali. Francia e Germania tornano a criticare in modo veemente l'Italia - in particolare l'operato del ministro dell'Interno Matteo Salvini - per la decisione di arrestare la capitana della nave dell'Ong tedesca, Carola Rackete. Parole molto dirette sono state quelle usate dal ...

Sea Watch - Parigi e Berlino contro l'Italia : l'Olanda critica Carola Rackete. Conte : a Merkel chiederò di Thyssen : Il giorno dopo la Sea Watch, ancora sbarchi di migranti a Lampedusa, dove la capitana della nave attende di sapere quale sarà la sua sorte, mentre lo scontro sui migranti tra la Francia e la...

Sea Watch - Parigi e Berlino contro l’Italia. Anche la Chiesa tedesca “tifa” Rackete : Quello della Sea Watch e' sempre di piu' un caso internazionale, uno scontro che di ora in ora conosce toni sempre piu' aspri, arrivando a toccare Anche i vertici istituzionali. Francia e Germania tornano a criticare in modo veemente l'Italia - in particolare l'operato del ministro dell'Interno Matteo Salvini - per la decisione di arrestare la capitana della nave dell'Ong tedesca, Carola Rackete. Parole molto dirette sono state quelle usate dal ...

Sea Watch - Francia : "L'Italia rende tutto isterico" : La portavoce del governo francese Sibeth Ndiaye, in una intervista alla tv LCI ha commentato il caso della Sea Watch e dell'arresto della sua capitana, la tedesca Carola Rackete, dicendo che la Francia si rammarica che si "sia arrivati a questa situazione perché il governo italiano fa, purtroppo, la scelta di una strategia per rendere isterico" il dibattito su "argomenti chiaramente molto dolorosi".Ndiaye ha anche aggiunto un commento ...