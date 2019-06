Sea Watch | Parigi e Berlino contro l' Italia | l' Olanda critica Carola Rackete Conte | a

Sea Watch - Parigi e Berlino contro l’Italia. Anche la Chiesa tedesca “tifa” Rackete : Quello della Sea Watch e' sempre di piu' un caso internazionale, uno scontro che di ora in ora conosce toni sempre piu' aspri, arrivando a toccare Anche i vertici istituzionali. Francia e Germania tornano a criticare in modo veemente l'Italia - in particolare l'operato del ministro dell'Interno Matteo Salvini - per la decisione di arrestare la capitana della nave dell'Ong tedesca, Carola Rackete. Parole molto dirette sono state quelle usate dal ...

Sea Watch - Francia : "L'Italia rende tutto isterico" : La portavoce del governo francese Sibeth Ndiaye, in una intervista alla tv LCI ha commentato il caso della Sea Watch e dell'arresto della sua capitana, la tedesca Carola Rackete, dicendo che la Francia si rammarica che si "sia arrivati a questa situazione perché il governo italiano fa, purtroppo, la scelta di una strategia per rendere isterico" il dibattito su "argomenti chiaramente molto dolorosi".Ndiaye ha anche aggiunto un commento ...

Portavoce Sea Watch : "Da GdF manovra ostruttiva" : La Sea Watch difende a spada tratta la sua capitana Carola Rackete. La Portavoce della Ong, Giorgia Linrdi, ha spiegato:"Carola si è sacrificata per portare a terra i migranti e non si è pentita di quanto ha fatto, perché ha agito in stato di necessità. Noi crediamo che sia irresponsabile che anche nel momento in cui è stato violato un alt si faccia questo tipo di manovra ostruttiva nei confronti di una nave che non voleva ...

Sea Watch - domani Gip su udienza Rackete : 22.09 Su richiesta della Procura di Agrigento, il Gip, domani fisserà l'interrogatorio di convalida dell'arresto del capitano della nave Sea Watch. Il procuratore di Agrigento, il suo vice e il pubblico ministero hanno chiesto la convalida dell'arresto di Carola Rackete che non ha rispettato l'alt a Lampedusa. I reati contestati sono "resistenza a pubblico ufficiale e resistenza o violenza a nave da guerra. I Pm chiedono solo il "divieto di ...

Migranti : Procura Agrigento trasmette a gip richiesta convalida arresto capitana Sea watch : Lampedusa, 30 giu. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento ha appena trasmesso al gip del Tribunale la richiesta di convalida dell'arresto della comandante della Sea watch Carola Rackete per la violazione dell'articolo 337 del Codice penale ("Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico

Ora Sea Watch accusa la Gdf : "Manovra ostruttiva irresponsabile" : Chiara Sarra L'ong difenda la capitana: "Non si è pentita". E accusa i finanzieri di essersi volontariamente infilati tra nave e banchina A ormai quasi due giorni dall'arresto di Carola Rackete, la Sea Watch le prova tutte per scagionare la sua capitana. Persino ribaltando le accuse circa l'incidente con la motovedetta della Guardia di Finanza, rimasta schiacciata tra la banchina e lo scafo della nave quando la comandante tedesca ha ...

Sea Watch - Vittorio Feltri : "Perché Carola Rackete è ai domiciliari e non in galera" : Alcuni giorni orsono Libero ha pubblicato una notizia raccapricciante: un tizio innamorato perso di una donna più grande di lui, nel senso dell' età, è stato arrestato perché mandava troppi mazzi di fiori alla persona per cui spasimava. L'accusa, molestie. Il provvedimento, secondo me troppo severo,

Sea Watch - Francia : "Italia isterica" - Salvini : "Prossimi barconi a Marsiglia" | Conte : "Carola? E' stato ricatto politico" : La comandante della nave olandese, ai domiciliari, parla di "atti di autolesionismo tra gli stranieri a bordo". E sullo speronamento della motovedetta delle Fiamme Gialle: "Ho sbagliato la manovra, mi scuso"

Sea Watch - Conte : «È stato un ricatto politico : utilizzo strumentale di 40 migranti» : E intanto si inasprisce lo scontro con gli altri Paesi Ue. Il ministro dell’Interno: «Al presidente tedesco dico di occuparsi di ciò che accade in Germania». E alla Francia: «Indirizzeremo i prossimi barconi verso Marsiglia»

Sea Watch - Paolo Becchi : "Ingerenza inaccettabile da parte della Germania. Elisabetta Trenta grande assente" : Si parla tanto di Unione europea e di partner europei, ma poi ognuno fa i cavoli suoi e ti pugnalano pure alle spalle. L' ultima testimonianza è rappresentata dalla totale assenza della Ue nella gestione di quaranta migranti sulla nave Sea Watch. Ma fosse solo questo il problema. Ormai ci siamo abit

Migranti : Sea Watch - 'Gdf irresponsabile - Carola in porto per stato necessità'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - "Attraverso i legali chiediamo di effettuare lo sbarco prima dell'interrogatorio - prosegue il racconto Giorgia Linardi - Quella notte, vedendo che non si muoveva niente, Carola Rackete decide di entrare. Segnale alle autorità di stare sollevando l'ancora, si avvicina in porto e le vie

Sea Watch all'attacco : "Gdf irresponsabile" : Lampedusa, 30 giu. (AdnKronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - La Sea Watch va al contrattacco e accusa la Guardia di Finanza di avere agito da "irresponsabile" per avere tentato di impedire l'attracco della nave al porto di Lampedusa. A sferrare il colpo alle Fiamme gialle è Giorgia Linardi, la

Sea Watch - Francia contro Matteo Salvini : "Strategia di isteria". Risposta : "Mandiamo i barconi a Marsiglia" : "Mi dispiace che siamo arrivati a questa situazione, perché il governo italiano fa sfortunatamente la scelta di una strategia di creare isteria su temi che sono evidentemente molto dolorosi". La Francia, attraverso le parole della portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, attacca Matteo Salvini e l'Ital

Sea Watch - Domenico Quirico contro i buonisti (e Carola Rackete) : "La pietà non serve - si vince col diritto" : "Discuto il metodo, non la persona. Non conosco la 'capitana'. Mi interessa la sorte dei 42 migranti. Nessuna ostilità personale". Domenico Quirico, firma della Stampa, in una intervista a Il Giorno non le manda a dire ai "buonisti" sui migranti e sulle Ong dopo il caso della Sea Watch. "Diciamolo c