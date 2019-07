Sea Watch | Matteo Salvini | Qualsiasi sia la decisione | espelleremo comunque la

Migranti : Procuratore Agrigento 'Voluto impatto Sea Watch e Gdf' - Carola si difende/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Intanto resta aperto il fascicolo he vede indagata Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il quale "si procede separatamente". "Quella sarà la sede dove valutare se l'azione di salvataggio dei Migranti effettuata nelle

Migranti : Procuratore Agrigento 'Voluto impatto Sea Watch e Gdf' - Carola si difende/Adnkronos : Palermo, 1 lug. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - L'impatto tra la nave Sea watch e la motovedetta della Guardia di Finanza sulla banchina del porto di Lampedusa "è stato volontario". Ne è convinta la Procura di Agrigento che ha chiesto la convalida dell'arresto per Carola Rackete, la giovane Co

Sea Watch - Procura : non serviva forzare : 20.38 "Non è stata un'azione necessaria, la Sea Watch aveva ricevuto assistenza medica". Così il Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. L'impatto al porto di Lampedusa è stato "fatto con coscienza e volontà. Cosa diversa è la valutazione dello stato di necessità in relazione al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per cui si procede separatamente". E "verificheremo se i porti libici sono sicuri e come è avvenuto il ...

Sea Watch - Mattarella : "Spero si abbassino i toni. L'Ue deve governare insieme il fenomeno migranti" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita in Austria e vi resterà fino a domani. Al suo arrivo a Vienna è stato accolto, alla Hofburg, da Alexander Van der Bellen, Presidente Federale della Repubblica d'Austria, e gli sono stati ovviamente riservati gli onori militari e l'esecuzione degli inni nazionali. Dopo un colloquio con il collega austriaco e con le delegazioni ufficiali, di cui fa parte anche il ministro degli Esteri ...

Sea Watch - l’interrogatorio di Carola Rackete : «Non volevo colpire la Gdf». Salvini : «Criminale - resti in carcere» : E’ accusata di resistenza e tentato naufragio. I pm hanno chiesto per lei solo il divieto di dimora in provincia di Agrigento. Il vicepremier: «Non venga a rompere le palle qua»

Migranti : Patronaggio - 'volontario impatto Sea Watch con nave Gdf' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - "E' stato volontario l'impatto della nave Sea watch con la vedetta della Gdf". Ne è convinta la Procura di Agrigento che ha chiesto la convalida dell'arresto di Carola Rackete, la giovane comandante della nave arrestata due giorni fa dopo avere disatteso i comandi della

Sea Watch - pm Patronaggio : “Volontaria la manovra che ha prodotto l’impatto con la motovedetta della Finanza” : “È stata valutata negativamente, in maniera volontaria, la manovra effettuata con i motori laterali della Sea Watch che ha prodotto lo schiacciamento della motovedetta della Guardia di finanza verso la banchina. Questo atto è stato ritenuto, da noi, fatto con coscienza e volontà”. Lo ha detto il procuratore capo Luigi Patronaggio, entrando nel dettaglio delle valutazioni dell’accusa nl corso di un punto stampa organizzato al ...

Sea Watch3 - il pm Patronaggio : «Non c’era necessità di forzare» : «Non è stata un'azione necessitata. Non c'era uno stato di necessità poiché la Sea Watch attraccata alla fonda aveva ricevuto, nei giorni precedenti, assistenza medica ed era in continuo...

Carola Rackete - i pm : «Per Sea Watch non c'era necessità di forzare il blocco». Chiesto il divieto di dimora per la capitana : Per la Sea Watch non c'era necessità di forzare il blocco: lo ha detto il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, dopo l'udienza di convalida dell'arresto della...

Sea Watch - Carola resta ai domiciliari : domani la decisione del Gip | Interrogata : "Non volevo colpire motovedetta Gdf" | Pm : "Non ha agito per necessità" : I pm hanno chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di dimora nella provincia. Il padre della comandante: "Spero intervenga la Germania". Ma Berlino "non interverrà nella giustizia italiana"

Migranti : Patronaggio - 'Sea Watch non era obbligata a entrare in porto violando alt Gdf' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Il Comandante della Sea watch Carola Rackete è stata arrestata perché, a parere della Procura, "non era obbligata ad entrare in porto violando l'alt della Guardia di Finanza". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, al termine dell'u

Migranti : Patronaggio - 'sulla Sea Watch non c'era lo stato di necessità' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - Secondo la Procura di Agrigento "sulla nave Sea non c'era lo stato di necessità, perché c'era assistenza medica a bordo". Lo ha detto il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio incontrando la stampa dopo l'udienza di convalida di Carola Rackete, la comandante de

Sea Watch - Matteo Salvini : “Espelleremo comunque Carola Rackete - la capitana fuorilegge” : Matteo Salvini ha così commentato la conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto della capitana: "Dalla giustizia mi aspetto pene severe per chi ha attentato alla vita di militari italiani e ha ignorato ripetutamente le nostre leggi. Dagli altri Paesi europei mi aspetto silenzio e rispetto. In ogni caso, siamo comunque pronti ad espellere la ricca fuorilegge tedesca".Continua a leggere

Sea Watch - uno dei naufraghi : “Abbiamo detto ‘brava’ alla capitana - ci ha aiutato”. Su Salvini : “Ha ragione - l’Italia è sola” : È stato ridotto in schiavitù in Libia dalla fine del 2017, ha poi tentato la traversata del Mediterraneo e solo sabato, insieme agli ultimi 40 naufraghi a bordo della Sea Watch 3, è riuscito a mettere piede in Europa. Khadim Diop ha 24 anni, viene dal Senegal e ai microfoni di Euronews ha raccontato la sua storia, fino ai momenti concitati dell’entrata in porto a bordo della nave della ong tedesca. “La situazione era difficile ...