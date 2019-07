Scontrino elettronico 2019 e corrispettivi giornalieri La ' moratoria' sulle sanzioni

Fisco : ConfartVeneto - su Scontrino elettronico al lavoro per migliorare il decreto (3) : (AdnKronos) - In ogni caso, questo è soltanto l’anticipo della vera, importante consistente, “rivoluzione” che arriverà il 1° gennaio prossimo. Secondo quanto appena stabilito dal “decreto Crescita”, tutte le attività soggette a Iva, quindi anche gli artigiani e i commercianti al minuto con fatturat

Fisco : ConfartVeneto - su Scontrino elettronico al lavoro per migliorare il decreto : Venezia, 1 lug. (AdnKronos) - Debutto, questa mattina, per lo scontrino elettronico. Obbligatorio, per ora, per tutte le attività artigiane, commerciali e di somministrazione con volume d’affari superiore a 400mila euro, rivoluzionerà il punto cassa e l’amministrazione di un consistente numero di im

Arriva lo Scontrino elettronico - addio a quello cartaceo : cosa cambia per negozianti e cittadini : Dal primo luglio è in vigore lo scontrino elettronico: l'obbligo, fino al primo gennaio 2020, vale solo per gli operatori Iva che hanno un giro d'affari superiore ai 400mila euro. Ma cosa cambia con l'introduzione dello scontrino elettronico per i consumatori? E cosa devono fare i negozianti così come i loro clienti?Continua a leggere

Da oggi parte lo Scontrino elettronico : come funziona per negozianti e clienti : Prima i grandi negozi, poi si passa ai piccoli: dal primo luglio entra in vigore lo scontrino elettronico, ecco tutte le...

Scontrino elettronico 2019 : come funziona il Registratore di cassa telematico : Scontrino elettronico 2019 al via: l’obbligo dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati di scontrini e ricevute, in vigore da oggi 1° luglio 2019, riguarderà per ora solo commercianti, esercenti e operatori che nel 2018 hanno avuto un volume d’affari superiore a 400 mila euro. Il decreto del Mef del 10 maggio 2019, ha previsto in una prima fase una serie di esoneri, con la conferma delle esclusioni già previste ...

Arriva lo Scontrino elettronico - come funziona per clienti e negozianti : scontrino fiscale (Google Images) Dopo la fattura elettronica, è tempo di scontrino elettronico: dal 1 luglio negozi ed esercizi commerciali con un volume d’affari superiore ai 400mila euro annui non rilasceranno più lo scontrino, ma avranno l’obbligo di inviare i dati della transazione all’Agenzia delle Entrate, attraverso un collegamento diretto via internet. Lo scontrino insomma da cartaceo diventerà digitale e a fine giornata verrà ...

Scontrino elettronico - al via l’1 luglio. Cosa cambia per commercianti e clienti : Addio al vecchio Scontrino. Dal primo luglio, a 36 anni dalla sua introduzione, la ricevuta cartacea andrà in pensione per essere sostituita da un documento elettronico. Si tratta di un cambiamento epocale che riguarderà nell’immediato 200mila esercenti con un giro d’affari superiore ai 400mila euro per inglobare l’intera platea (2 milioni di attività) entro fine anno. Ma che Cosa significa esattamente per commercianti e ...

Scontrino elettronico - cosa cambia con l’emendamento al decreto Crescita : sei mesi senza multe : multe sospese per sei mesi per chi non si adegua alla nuova direttiva che dal 1° luglio introduce l'obbligo di emettere lo Scontrino elettronico per i commercianti con volumi di affari superiori ai 400mila euro. Lo stabilisce un emendamento al decreto Crescita approvato dalle commissioni di Bilancio e Finanze alla Camera.Continua a leggere

Scontrino elettronico 2019 dal 1° luglio : cosa cambia - come funziona - bonus - esoneri : La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi (le cui modalità sono disciplinate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, modificato dal successivo del 18 aprile 2019) sostituiscono gli obblighi di registrazione di stabiliti dal decreto Iva e sono anticipate al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro: in sostanza, dal prossimo 1° luglio arriva ...

Scontrino elettronico : dal 1 luglio esonerate diverse categorie - come i tassisti : Il prossimo 1 luglio entra ufficialmente in vigore la normativa fiscale sullo Scontrino elettronico. Per incentivare la richiesta del documento fiscale, il governo giallo-verde come sappiamo da tempo ha collegato allo Scontrino una vera e propria lotteria. D’altra parte, non tutte le categorie saranno tenute a rispettare l’obbligo di emissione dello Scontrino elettronico. Le categorie esenti dall’obbligo Il Ministero dell’Economia e delle ...

Scontrino elettronico - esonerate alcune categorie : per chi non sarà obbligatorio : Con un decreto firmato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sono state stabilite le categorie che verranno esentate dall'obbligo dello Scontrino elettronico: si tratta di tabaccai, giornalai, tassisti e agricoltori. L'esonero, fino al 31 dicembre 2019, riguarderà anche i soggetti che effettuano operazioni 'marginali'.Continua a leggere

Arriva lo Scontrino elettronico : come funziona e cosa cambia : scontrino fiscale (Google Images) A partire dal primo luglio prossimo i negozianti italiani avranno l’obbligo di emettere lo scontrino elettronico. È quanto è stato previsto all’interno del decreto fiscale e nella manovra di bilancio varata per il 2019 dal governo Lega-Movimento 5 Stelle nel pacchetto delle misure anti-evasione. In un primo momento l’obbligo riguarderà tutte le attività commerciali che hanno un fatturato annuo superiore a ...